Novità per l'Ambulatorio medico temporaneo (Amt) di Desio, oggi attivo presso il poliambulatorio Asst Brianza di via Foscolo al civico 24. Da lunedì prossimo, 19 agosto, si trasferisce temporaneamente nei locali messi a disposizione dal Comune nell’ex casa del custode comunale, al piano terra del palazzo comunale con ingresso da via Gramsci.

L'Ambulatorio medico temporaneo si trasferisce

Il trasferimento dell'Ambulatorio medico temporaneo nel palazzo comunale si rende necessario per gli importanti lavori di ristrutturazione nei locali di via Foscolo, che saranno destinati a nuova Casa di comunità. L’ingresso nella nuova sede dell'Amt, accanto ai distributori dei sacchetti per la raccolta differenziata di Gelsia Ambiente, sarà identificato da un'apposita cartellonistica.

Accesso solo su appuntamento

L’accesso all’ambulatorio avviene solo su appuntamento, chiamando il numero unico centralizzato di Asst Brianza: 039 6657199, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16, oppure scrivendo una mail a: amt.brugherio@asst-brianza.it. Sul sito di Asst Brianza, nella scheda Mmg, Pls e Continuità assistenziale, sono riportate tutte le informazioni aggiornate sull'attività degli Ambulatori medico temporanei e sugli orari di attività.

La soddisfazione del sindaco Gargiulo

“Sono molto soddisfatto di questo risultato, che consentirà ai cittadini desiani, già in difficoltà perché privi del medico di medicina generale, di non doversi anche spostare fuori Comune per ottenere un servizio essenziale come quello dell'assistenza di base - dichiara il sindaco, Simone Gargiulo - Questo è il frutto della costante e fattiva collaborazione che, sin dall'inizio del mandato, abbiamo attivato con Asst Brianza, che ringrazio. Sono molto contento perché il tutto coincide con l'inizio dei lavori nell'immobile di via Foscolo per realizzare la nuova Casa di comunità di Desio, che porterà un netto miglioramento ai servizi offerti ai nostri cittadini". Il primo cittadino, in qualità di presidente dell'assemblea dei sindaci di Asst Brianza, coglie l'occasione per dare il benvenuto alla dottoressa Francesca Ceccon, nuova direttrice di distretto di Desio al posto del dottor Guzzon, "che ringrazio a nome di tutti per l'ottimo lavoro svolto in reggenza".

I lavori per la nuova Casa di comunità

“I lavori di via Foscolo sono un passo concreto e importante che Asst Brianza sta svolgendo su tutto il territorio e che vedrà aprire tredici cantieri entro la fine di settembre - il commento del direttore generale di Asst Brianza, Carlo Alberto Tersalvi - Comprendiamo che questo competerà qualche disagio per i cittadini, ma la fattiva collaborazione delle amministrazioni comunali, come nel caso di Desio, ci permette di ridurli al minimo. Un grazie quindi al sindaco Gargiulo e alla sua Giunta, con la quale collaboriamo costantemente per migliorare i servizi ai cittadini di Desio” .