Un ambulatorio pediatrico aperto il sabato pomeriggio. La Continuità assistenziale pediatrica è il nuovo servizio attivo presso la Casa di Comunità di Macherio in via Italia.

Ambulatorio pediatrico

Il servizio è disponibile tutti i sabato pomeriggio dalle 13 alle 18. «Si tratta di un servizio molto importante quando il bambino ha un problema di salute e non può aspettare la risposta del pediatra di famiglia - spiega il sindaco di Macherio, Franco Redaelli - Sono gli stessi pediatri di zona che hanno dato la loro disponibilità a coprire a turno questo servizio». Un servizio al quale ci si può rivolgere, ovviamente non in casi di emergenza, telefonando preventivamente al numero 116117 (numero europeo autorizzato), dalle 9 alle 14, prima di presentarsi in ambulatorio.

Cosa eroga il servizio

E’ bene chiarire che il pediatra di turno eroga consulenza telefonica con eventuale supporto di videochiamata, visita medica presso gli ambulatori dedicati, prescrizioni farmaceutiche per una terapia non differibile e per coprire un ciclo di terapia. Non eroga invece ripetizioni di ricette in terapie croniche, trascrizioni di prescrizioni di altri medici esterni al sistema sanitario nazionale, prescrizioni di visite ed esami non inerenti alla problematica acuta in atto. Ricordiamo che presso la Casa di Comunità di via Italia recentemente è stato attivato anche il servizio di guardia medica.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 27 agosto 2024.