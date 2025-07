Amici della Brianza "In campo con il cuore"

associazione

"Amici della Brianza", l'ormai celebre squadra di calcio amatoriale che raggruppa giocatori di Biassono, Vedano e Casatenovo, protagonista di un evento benefico a Spello dal titolo "In campo con il cuore".

In campo con il cuore

Ci sono esperienze uniche, dal sapore raro e genuino che tutti dovrebbero avere il privilegio di vivere almeno una volta nella vita; ed è questa la descrizione migliore che può anticipare il racconto dell’evento ancora una volta all’insegna della solidarietà, che hanno vissuto i ragazzi della Brianza, a seguito del presidente Fabio Di Pasquali. Quello che si è svolto presso il Centro Sportivo della ASD JULIA SPELLO a Spello (Perugia), nella meravigliosa terra di San Francesco vicino ad Assisi, ha visto la partecipazione delle tre compagini: AMICI DI SPELLO, AMICI DI JACK SINTINI e AMICI DELLA BRIANZA, che hanno dato luogo al torneo “IN CAMPO CON IL CUORE”.

Testimonial alcune leggende del calcio

A rendere ancora più entusiasmante e unico l’evento è stata la partecipazione, oltre che dell’ex pallavolista Jack Sintini (Campione d’Europa con la nazionale italiana), anche di vere e proprie leggende del Parma e della serie A e della Nazionale di Calcio Italiana come Luigi Apolloni, Marco Osio ed Alessandro Melli, oltre che ad altri nomi noti ed ex calciatori professionisti dei campionati di Serie B e C (per citarne qualcuno, Lamberto Boranga, Maurizio Peluso, Aris Falzone, Juan Martin Turchi, ma anche Cristian Finauro del Club Italia ed allenatore delle giovanili della nazionale Italiana di calcio; oltre che al campione di tiro con l’arco Stefano Selva) che hanno aderito alla manifestazione e che hanno deciso di sposare e supportare il progetto promosso dall’Associazione degli AMICI DI SPELLO e del suo energico presidente Gianluca Insinga, padrone di casa e vero e proprio inesauribile motore organizzativo, fortemente supportati appunto per la parte relativa alla raccolta fondi, dall’Associazione AMICI DELLA BRIANZA & ITALIAN FRIENDS che grazie alle aste organizzate per il torneo hanno potuto donare alla ASS. GIACOMO SINTINI, anche in questa occasione un considerevole importo.

Il trofeo benefico

A presentare la serata è stato il Giornalista televisivo Marco Taccucci, che ha saputo accompagnare con la sua magistrale professionalità la serata organizzata per l’associazione di Jack Sintini, che si adopera a supporto di strutture ospedaliere, per progetti in campo oncologico. Gli Amici della Brianza prima della manifestazione sono stati ricevuti dalle più alte cariche istituzionali della cittadina umbra presso il palazzo del Comune e sono stati accolti dal sindaco Moreno Landrini e dall’assessore allo Sport Elisa Narcisi per i ringraziamenti e per celebrare ufficialmente la manifestazione e dove il pesidente Fabio Di Pasquali ha voluto ricordare durante la sua breve dichiarazione “ogni viaggio inizia da piccole passi, ed in nostri piccoli passi sono diventati dei passi da giganti che ci hanno permesso di regalare sorrisi a chi ha bisogno del nostro aiuto”.

I ragazzi brianzoli in campo

A dirigere gli incontri del trofeo è stato l’arbitro federale dell’AIA Valerio Piermarini, con una direzione di gara assolutamente ineccepibile; ecco i ragazzi Brianzoli che sono scesi in campo e che hanno affrontato il torneo: Lorenzo Tarabocchia, Ergis Topanxha, Sergio Caremi, Silvio Cristofalo, Giulio Giacometti, Emiliano Frassi, Giuseppe Meliota, Osvaldo Scaburri, Ernesto Fossati, Tony D’Amato. Il trofeo si è svolto con le regole del minitorneo e con incontri incrociati che hanno visto le tre squadre contendersi la manifestazione benefica; ogni incontro è stato affrontato con un impegno e appassionata partecipazione delle tre squadre, che si sono contese a viso aperto il trofeo IN CAMPO CON IL CUORE. Ad avere la meglio è stata la compagine degli AMICI DI SPELLO che ha vinto entrambi i suoi incontri con il risultato di 3 a 1 ed ha concluso la competizione a punteggio pieno con 6 punti; secondi classificati gli AMICI DI JACK SINTINI, grazie ai 3 punti conquistati con la vittoria Vs. gli AMICI DELLA BRIANZA sempre per 3 a 1; gli AMICI DELLA BRIANZA pur non sfigurando contro tutti i campioni scesi in campo, hanno concluso al 3° posto con zero punti, ma hanno onorato la loro presenza con grande impegno ed entusiasmo dal primo all’ultimo minuto.

Le dichiarazioni a margine del torneo dei protagonisti

Jack Sintini: "Noi non chiediamo mai nulla, ma siamo sempre lieti e felici di ricevere supporto grazie alle organizzazioni di eventi di questo genere; la malattia e la sfida che vogliamo affrontare, anche grazie al supporto di queste manifestazioni, ti toglie la cosa più importante: la prospettiva; noi vogliamo aiutare chi ha bisogno di noi per non perdere la prospettiva del domani, perché programmare il nostro futuro è e deve essere un diritto di tutti".

Luigi Apolloni: "Quando la solidarietà chiama noi ci siamo; è stato un piacere immenso aver potuto portare il nostro contributo all’amico Gianluca Insinga ed a tutti gli organizzatori di questo evento benefico".

Marco Osio: "Essere presenti a queste manifestazioni ci dà tante soddisfazioni; con gli amici Gigi e Sandro cerchiamo sempre di portare il nostro contributo grazie alla nostra notorietà e farlo con sincerità e disponibilità ci fa davvero tanto piacere".

Alessandro Melli: "Già ai tempi del Parma ed anche motivati dal nostro allenatore Nevio Scala, raccoglievamo dei fondi per donazioni agli ospedali e ad associazioni; avere notorietà e metterla a disposizione di chi ha bisogno è per noi un gesto doveroso e che ci inorgoglisce".

Gianluca Insinga: "La nostra associazione aiuta e supporta diverse organizzazioni da anni ed oggi esserci ritrovati qui con la presenza di tutti questi campioni, è per noi tutti motivo di grande soddisfazione; radunare tanti personaggi noti che hanno deciso di accostare il loro nome a questo evento è motivo di grande orgoglio ed è soprattutto molto bello aver raccolto dei fondi per una buona causa ed a supporto dell’amico Jack Sintini e della sua associazione".

Marco Taccucci: "Aver presentato questa serata è stato per me davvero un piacere, così come aver incontrato tanti campioni e persone che sono arrivate da ogni angolo d’Italia; un piacere aver fatto la conoscenza degli AMICI DELLA BRIANZA & ITALIAN FRIENDS e del suo Presidente Fabio Di Pasquali".

Umberto Floriani: "Supportare il Presidente nella pianificazione di ogni aspetto per questi eventi, è sempre di più motivante, per me e per tutti i ragazzi che ogni volta si uniscono alle nostre trasferte con impegno e partecipazione sincera.

Fabio Di Pasquali: "Ogni percorso che ci vede partecipi di manifestazioni a supporto di questi eventi, è sempre un punto di arrivo ed una nuova ripartenza; con le nostre azioni dai sani principi e di buon cuore, possiamo e vogliamo continuare a fare del bene. Quando è nata l’idea di questo nuovo progetto, discusso e ragionato con l’amico Gianluca Insinga, siamo stati da subito entusiasti nel cercare di capire come poter portare il nostro contributo a sostegno del lodevole Jack Sintini e della sua associazione; siamo sempre speranzosi di poter generare ispirazione e partecipazione sempre più copiosa, grazie all’organizzazione delle nostre partite di calcio benefico in giro per l’Italia e per l’Europa; “io sono Brianza” è il nostro motto positivo che ci ha accompagnato nel corso del 2025 e che ci ha visto protagonisti di azioni lodevoli e dai sani principi".