"Amici della Brianza" in campo per sport e solidarietà

Un evento speciale a supporto della fondazione «Ecoeridania Insuperabili» organizzato dagli «Amici della Brianza».

Torneo benefico degli "Amici della Brianza"

Presso il centro sportivo di Casatenovo si è svolto un torneo unico nel suo genere. A contendersi il trofeo Amici «In» Brianza quattro società: Insuperabili, Umbo 1980 Football Team, Old Glories Casatese Merate e, naturalmente, Amici della Brianza, l’ormai celebre squadra di calcio amatoriale con giocatori di Casatenovo, Biassono e Vedano, di cui è presidente Fabio di Pasquali. Al torneo erano presenti due testimonial d'eccezione: il 15enne di Barlassina, Diego Vergani, che ha affrontato una grave malattia e di recente ha ricevuto il titolo di Alfiere della Repubblica Italiana direttamente dal presidente Sergio Mattarella, e Mattia Isella, capitano e campione della locale squadra che milita nel campionato italiano di Serie D.

Le quattro squadre

Insuperabili

Il 6 ottobre 2012, 4 ragazzi svolgono a Torino il primo allenamento. Al termine della stagione i 4 ragazzi sono diventati 25 calciatori che con il loro esempio, forza e determinazione danno lustro al nome della Società che ad oggi tutti conosciamo; 19 le Sedi inaugurate e 800 i calciatori e calciatrice che vestono i colori bianco e blu.

UMBO United 1980 Football Team:

Il loro motto è: Vincere, a volte Perdere, Arrendersi mai! Fondata nel 1980, ama definirsi una un gruppo d’amici, una squadra e una famiglia e con le loro iniziative a supporto del sociale è sempre lieta di partecipare a eventi che hanno un forte contenuto sociale e benefico.

Old Glories Casatese Merate

Una realtà consolidata nel campionato italiano di Serie D, che con le sue scuole calcio e la forte passione del suo presidente Gianni Sassella e della dirigenza, rappresenta un punto di riferimento e un esempio di sana passione calcistica e capacità nel mondo del calcio in Brianza; oggi rappresentata dalle vecchie glorie che hanno solcato i campi gioco negli ultimi 20 anni.

Amici della Brianza

Gli amici calciofili della verde Brianza, che ormai non hanno più bisogno di presentazioni; sanno unire pura passione calcistica a un genuino impegno votato al sociale e al supporto di chi ha bisogno, regalando sorrisi grazie alle sue iniziative amatoriali.

Il torneo

Il quadrangolare che si è svolto con la formula delle 2 semifinali e delle finali del 3°/4° e 1°/ 2° posto, è stato un successo organizzativo, impreziosito dalla partecipazione dell’Accademia Arte e Spettacolo di Lesmo, che da oltre 30 anni grazie alla sua storica scuola di ballo, fondata dalla famiglia Fumagalli, porta lustro e pura arte grazie ai suoi spettacoli, nei teatri della Lombardia e di tutta Italia; e il Direttore artistico Sebastiano Fumagalli, ha dato lustro alla manifestazione con una coreografia degna della finale di calcio ai campionati del mondo. E apprezzatissima dal nutrito pubblico accorso all’evento. L’intrattenimento dei DJ Walky e DJ Pego di Triuggio, hanno poi aggiunto quel tocco di energia e coinvolgimento che ha completato l’opera di un copione e di una organizzazione perfetta; il presidente Fabio Di Pasquali ha cercato di pianificare al meglio il torneo in ogni suo dettaglio e di certo tutti gli attori coinvolti, hanno contributo al successo assoluto della manifestazione. Un plauso alla professionalità della Croce Bianca di Biassono e alla Associazione Nazionale Carabinieri (sezione di Missaglia), che con la loro presenza hanno garantito il lineare e sicuro svolgimento del torneo, nelle sue diverse fasi.

I testimonial

Il calcio d’inizio è stato “un evento nell’evento”; i 2 testimonials d’eccezione che hanno dato il via alla manifestazione sono stati infatti Diego Vergani e Mattia Isella.Diego Vergani, un esempio per tutti noi di pura resilienza e tenacia, così come ha voluto citare il presidente Sergio Mattarella, durante la sua nomina di Alfiere della Repubblica Italiana. Mattia Isella, il Capitano e Campione della Casatese Merate. 53 goal segnati con la Casatese Merate nel campionato di Serie D, dal 2020 ad oggi. Oltre 200 goal in carriera tra il campionato di serie D ed Eccellenza; sotto la guida di mister Commisso, è il leader indiscusso dello spogliatoio e anche grazie al suo contributo la squadra è riuscita più volte a sfiorare la promozione in serie C negli ultimi 4 campionati.

La cronaca

Nella prima semifinale tra INSUPERABILI e UMBO UNITED 1980, l’equilibrio del match si sposta quasi da subito a favore della compagine milanese di UMBO UTD; i ragazzi della formazione INSUPERABILI ci mettono cuore e anima, ma l’organizzazione di gioco della squadra diretta da Mister Mauro Ambrosio, porta a un successo meritato che fa guadagnare la finale ai ragazzi di UMBO. La seconda semifinale vede contrapposte le squadre della Casatese Merate Old Glories e gli Amci della Brianza; match brioso, vero ed acceso, dove le 2 formazioni si affrontano a viso aperto; quello che ne consegue è una sfida combattutissima fino all’ultimo minuto e dove hanno la meglio di ragazzi Brianzoli capitanati da Ergis Topanxha e dove spiccano le prestazioni dei Casatesi Emiliano Frassi, Lorenzo Tarabocchia e dei Biassonesi Stefano Fumagalli, Giacomo Cassano e Luca Fossati. Risultato finale 2 a 1 per i Brianzoli del presidente Fabio Di Pasquali.

Le due finali

La finale per il 3° e 4° posto è uno spettacolo di grinta ed emozioni e i ragazzi della compagine INSUPERABILI arrivano a un soffio dallo sfiorare la vittoria, grazie a un match d’altri tempi e molto equilibrato fino agli ultimi minuti di gioco. I ragazzi di Mister Aurelio Galbiati hanno però la meglio, grazie ad una migliore tenuta atletica che alla fine li vede vincere per 2 a 1. La finale per il 1° e 2° posto vede scendere in campo la compagine dei “calciofili” appassionati Brianzoli e Umbo United che non intende mollare nemmeno un centimetro ai volenterosi ragazzi della Brianza; un incontro vero e dove il gioco bello e organizzato della Umbo United mette nella prima parte di gioco, una seria ipoteca alla conquista della vittoria finale; l’impegno e la grinta fino all’ultimo secondo dei ragazzi Brianzoli, non riesce però a cambiare le sorti della partita che al fischio finale vede la squadra di Mister Ambrosio vincere meritatamente per 4 a 2.

La classifica finale

Quindi la classifica finale vede: UMBO UNITED prima classificata, AMICI DELLA BRIANZA secondi, CASATESE MERATE terzi e INSUPERABILI quarti; a vincere è pero lo sport puro e sincero di tutti gli atleti che sono scesi in campo e vince anche al solidarietà; grazie alle aste organizzate per i cimeli di serie A ed alle donazioni raccolte in occasione dell’evento, l’importo che viene raggiunto con la manifestazione è di € 700 che viene totalmente devoluto in beneficenza alla FONDAZIONE INSUPERABILI del Presidente Davide Leonardi (anch’esso presente all’evento).

Le dichiarazioni

Davide Leonardi (Presidente FONDAZIONE INSUPERABILI): "Un’emozione e un grande piacere essere stati invitati a questa manifestazione e dove abbiamo messo in campo tutto il nostro impegno; i ragazzi si non divertiti ed un grazie speciale va agli “AMICI DELLA BRIANZA” e al suo Presidente Fabio Di Pasquali".

Mauro Ambrosio (Allenatore UMBO UTD): "Un piacere enorme sempre essere presenti a queste manifestazioni; diamo il nostro contributo a questi eventi con grande entusiasmo e siamo onorati di poter dare il nostro supporto attivo in ambito benefico".

Giancarlo Capelli (il Barone): "Sposo e supporto sempre con sincera e genuina partecipazione queste iniziative; il calcio amatoriale a supporto del sociale e della beneficenza devono essere sempre sponsorizzati a 360° e io con la mia presenza voglio manifestare tutta la mia vicinanza alle realtà che hanno bisogno del nostro aiuto".

Aurelio Galbiati (Casatese Merate): "Collaboriamo e diamo sempre disponibilità ai progetti di Fabio della sua squadra di calcio amatoriale, che organizza queste belle manifestazioni a supporto di chi ne ha bisogno; tutta la Casatese Merate è stata felice di mettere a disposizione la struttura del nostro centro sportivo per una buona causa".

Doriano Cereda (Casatese Merate): "Sempre molto contenti di sposare i progetti del presidente Fabio Di Pasquali e di poter così vivere queste belle esperienze presso il nostro centro sportivo".

Mattia Isella (Casatese Merate): "Quando Fabio mi ha chiamato per fare da testimonial a questo evento, non ci ho impiegato neanche un secondo a dire di sì; ho accettato subito perché questo genere di eventi devono e possono essere di ispirazione per tutti noi; dare a chi non chiede nulla e che non si lamenta mai, è uno stimolo che deve portare a riflettere sui veri valori della vita".

Diego Vergani (Alfiere della Repubblica Italiana): "Una emozione unica essere stato invitato come Testimonial a questo evento; aver dato il calcio d’inizio del torneo sarà per me un momento indelebile e che porterò nel mio cuore per sempre".

Ergis Topanxha (Amici della Brianza): "Sono sempre più orgoglioso di poter essere il capitano della nostra squadra e di poter trasmettere grinta e spirito di appartenenza a tutti i miei compagni di squadra; l’aspetto benefico poi ci inorgoglisce e dà sempre quel qualcosa in più ai nostri eventi, che ci riempie il cuore di gioia".

Umberto Floriani (Amici della Brianza): "Essere il Team Manager e consigliere del presidente Fabio, è ormai per me uno stimolo ed emozione continua, che si arricchisce sempre evento dopo evento; il calcio solidale degli Amici Della Brianza ha raggiunto il suo obbiettivo ancora una volta; è un onore e piacere immenso offrire il nostro supporto a realtà meritevoli che FONDAZIONE INSUPEARABILI".

Fabio Di Pasquali (Presidente Amici della Brianza): "Il linguaggio universale del calcio ci porta a poter comunicare il nostro messaggio di aggregazione e di solidarietà, in qualunque contesto e in occasione di ogni nuovo progetto che vogliamo supportare e valorizzare; siamo onorati di poter “fare” nel vero senso del suo significato, per chi ha bisogno; ed è con sincero orgoglio che oggi ed ancora di più, ognuno può dire ad alta voce “I’m Brianza” – io sono Brianza e questo mi rende orgoglioso di quanto fatto finora e mi stimola per tutto quello che vogliamo ancora continuare a fare".

Un pomeriggio dunque ricco di emozioni, di valori genuini e gesti di buon cuore.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale d Monza in edicola da martedì 17 giugno 2025.