Amici della Brianza in diretta alla Domenica Sportiva

Ennesima iniziativa, ennesimo successo per gli Amici della Brianza, la squadra amatoriale composta da calciatori residenti a Biassono, Casatenovo e Vedano al Lambro, che ieri sera, 8 dicembre 2024, hanno partecipato come ospiti alla Domenica Sportiva, la popolare trasmissione televisiva sportiva in onda su Rai 2.

In diretta alla Domenica Sportiva

Durante l’intervista nel corso della puntata, il presidente degli Amici della Brianza - Rappresentativa Italian Friends, Fabio Di Pasquali, ha

ricordato i genuini presupposti che guidano le iniziative della compagine di calcio amatoriale Brianzola: “La nostra realtà calcistica amatoriale nasce con il principale obbiettivo di unione, accoglienza e aggregazione”. Le partite ed eventi degli ADB’s si svolgono in Italia e all’estero: "Facciamo ciò che ci piace divertendoci, riusciamo a unire passione e sociale con le nostre partite di calcio amatoriali e ne è un esempio l’ultimo evento svoltosi in terra brianzola a Casatenovo lo scorso 28 ottobre”. In questa occasione la squadra amatoriale ha organizzato una partita benefica a favore dell’associazione Capirsi Down di Monza, alla quale ha donato un telo motorizzato per proiettore utile ai ragazzi dell’associazione. Inoltre, è stata organizzata un’asta benefica dove in premio c’era la maglia originale autografata di Lautaro Martinez e il ricavato è andato sempre in beneficenza all’associazione Capirsi Down.

Gli eventi degli Amici della Brianza

Gli eventi degli Amici della Brianza sono sempre occasioni di incontro e promozione della loro realtà, grazie a iniziative singolari e uniche nel loro genere: lo scorso 12 giugno gli ADB’s/RIF’s hanno partecipato a una udienza generale del Santo Padre. Hanno dato visibilità della loro realtà al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e mediante la sua assistente personale, hanno ricevuto i complimenti da parte della massima carica dello stato. In entrambe le occasioni è stata donata la divisa ufficiale della Rappresentativa Italian Friends, sia a papa Francesco che al presidente Mattarella. Ieri sera, durante la trasmissione, la medesima maglia, già omaggiata al papa e al presidente, è stata portata in dono alle due conduttrici della Domenica Sportiva, Simona Rolandi e Laura Barth. La consegna è avvenuta in diretta durante la puntata e al momento dell’intervista fatta al presidente Fabio Di Pasquali: "Per concludere ricordiamo il prossimo evento degli ADB’s nel 2025, che si svolgerà il 26 aprile in Scozia a Edimburgo, dove nello stadio degli Hearts of Midlothian i brianzoli incontreremo una rappresentativa scozzese locale di calcio amatoriale: gli Hearts of Edinburgh (composta da ex calciatori del campionato scozzese). Viva il calcio senza confini e le iniziative di buon cuore".