"Amici della Brianza" in trasferta a Procida

Un'altra entusiasmante prestazione attende gli «Amici della Brianza», l'ormai celebre squadra amatoriale composta da calciatori residenti a Casatenovo, Biassono e Vedano al Lambro.

"Amici della Brianza"

Sabato 22 giugno i giocatori parteciperanno al torneo «Amici senza confini» che si svolgerà allo stadio «Mario Spinetti» di Procida. A guidare la squadra il presidente Fabio Di Pasquali che, nei giorni scorsi, ha ricevuto una telefonata inaspettata direttamente dal Quirinale. Al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aveva inviato la maglietta ufficiale e personalizzata della «Rappresentativa Italian Friends». «Durante la breve telefonata dal Quirinale, il presidente ha voluto ringraziare per il graditissimo regalo e scusandosi per l’impossibilità a essere presente all’evento, ha voluto comunque dimostrare la sua vicinanza a Fabio e a tutti i partecipanti del torneo “Amici Senza Confini”, augurandoci un buon divertimento e una giornata all’insegna dell’amicizia» raccontano i membri della «Rappresentativa Italian Friends», formazione in grado di unire simbolicamente l'Italia intera, da nord a sud.

Torneo a Procida

Al torneo parteciperanno infatti quattro squadre, fra cui appunto quella nata dalla fusione fra gli «Amici della Brianza», formazione attiva fra Casatenovo e Biassono, e «Quelli del Venerdì» di Ravanusa (Agrigento), località di cui Di Pasquali è originario. «Svolgiamo le nostre partite amichevoli in Italia e all'estero, portando sempre con noi lo spirito genuino e appassionato per il football amatoriale» sottolinea Di Pasquali, precisando come dietro a tutte le iniziative proposte vi sia sempre il desiderio di garantire «inclusività».

