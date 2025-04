Amici della Brianza ospiti alla Domenica Sportiva

Gli Amici della Brianza - Rappresentativa Italian Friends vengono ancora una volta invitati alla Domenica Sportiva per promuovere l’inizio della stagione amatoriale 2025.

Ospiti alla Domenica Sportiva

Ennesima opportunità per anticipare le iniziative di buon cuore della nota squadra di calcio amatoriale brianzola, composta da calciatori residenti a Biassono, Casatenovo e Vedano al Lambro. In occasione dell’ospitata, il presidente Fabio Di Pasquali ha voluto rilasciare una breve dichiarazione, alla quale si è unito il Team Manager Umberto Floriani: "Il nostro primo appuntamento della stagione amatoriale è fissato per il prossimo weekend in Scozia, dove nella capitale Edimburgo, sfideremo le Old Glories Heart of Midlothian, in una partita dal forte contenuto sociale e benefico. Infatti, raccoglieremo fondi, grazie a un’asta per la maglia di Lautaro, che doneremo all’associazione Carrobiolo di Monza. Il mitico Pasquale Bruno sarà dei nostri in questa partita che è la prima della nostra stagione calcistica.”

Ringraziamenti

Per concludere anche Umberto Floriani (Team Manager) ha fatto eco alla dichiarazione di Fabio, sottolineando "un doveroso saluto a Davide Leonardi INSUPERABILI, Pasquale Bruno, Gianluca Insinga, Totò La Marca, Josè Pereira, Scott Wilson e Colin Frame, che hanno tutti abbracciato i nostri progetti".

Nel 2024 l'incontro con Papa Francesco

Tutta la formazione «Rappresentativa Italian Friends», che comprende oltre agli "Amici della Brianza" anche gli amici siciliani dell’Asd «Quelli del Venerdì» di Ravanusa, a giugno dello scorso anno ha tolto gli scarpini da gioco arrivando niente meno che davanti al Santo Padre, al quale hanno portato il loro messaggio di amicizia e fratellanza. «Nel mese di aprile, dopo il contatto avuto con la prefettura della casa Pontificia, ho ricevuto l’invito ufficiale dalla Santa Sede per poter partecipare con il team “Rappresentativa Italian Friends” all’udienza generale in Vaticano - ricorda Fabio Di Pasquali, presidente della squadra brianzola di calcio amatoriale - Ed è così che il messaggio che anima le iniziative della compagine di calcio amatoriale “Rappresentativa Italian Friends” è arrivato fino in Vaticano e di fronte al massimo esponente della cristianità nel mondo, Papa Francesco".