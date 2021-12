Varedo

Il gruppo ha allestito l'albero nel cortile del Municipio, le prossime iniziative natalizie organizzate da Comune, associazioni e rioni

Amici della castagnata, donato il ricavato della manifestazione di ottobre. Il gruppo ha allestito l'albero nel cortile del Municipio, le prossime iniziative natalizie organizzate da Comune, associazioni e rioni

Donato il ricavato della manifestazione di ottobre

Gli Amici della castagnata hanno tirato le somme dell’undicesima edizione della castagnata del 30 e 31 ottobre in piazza del mercato a Varedo che ha permesso di raccogliere complessivamente 2.800 euro. Il ricavato della manifestazione è stato destinato a due istituzioni importanti della città: 2.400 euro sono andati alle scuole (400 euro ad ogni classe vincitrice del concorso "L’eleganza del riccio...la castagna un frutto prezioso, dalla pianta alla tavola") e 400 euro sono stati destinati al comitato locale della Croce rossa.

L'albero di Natale

Gli Amici della castagnata si sono messi all'opera anche nel periodo natalizio e nei giorni scorsi hanno allestito l’albero e il presepe nel cortile del Municipio. Una spirale di luci protese verso il cielo, alla base un tappeto rosso ricoperto di colorati pacchi regalo.

Le iniziative di domenica

Bancarelle e negozi aperti alla Valera domani, domenica 12 dicembre, per la seconda tappa di E' Natale per le strade organizzata dall'assessorato ai Servizi culturali e ricreativi in collaborazione con Nuova Varedo Shopping. Alle 15,30 in piazza Nazioni Unite spettacolo di magia per bambini e slitta di Babbo Natale della contrada Falco. Alla manifestazione è abbinata anche l'iniziativa benefica che verrà sostenuta con il ricavato di un gustoso piatto della tradizione, cassoela con polenta

Anche i rioni al lavoro

Anche i rioni si stanno organizzando per rendere speciale l'atmosfera del Natale. Sabato 18 dicembre, dalle 13,30, Babbo Natale passerà in tutti i rioni per ritirare la letterina dei bambini e regalare caramelle. Alle 16 appuntamento in piazza della Pace per la premiazione della vetrina più bella