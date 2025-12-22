Doni e sorrisi tra le corsie del reparto di Pediatria e del Pronto Soccorso Pediatrico dell’ospedale Pio XI di Desio. Sono quelli regalati dall’Associazione Amici di Denise che da anni si occupa di volontariato in memoria della giovanissima Denise Quattrocchi, scomparsa nel 2011 a seguito di una brutta malattia.

Amici di Denise dona giocattoli e sorrisi ai piccoli pazienti del Pio XI

Sabato 20 Dicembre 2025 l’associazione si è recata presso il reparto di Pediatria e al Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Pio XI di Desio per portare un po’ di allegria e qualche piccolo dono ai bambini ricoverati. Grande l’euforia tra i piccoli pazienti e tanti i ringraziamenti da parte dello staff ospedaliero.

L’associazione

Amici di Denise è una piccola associazione di volontariato di Cinisello che, come detto, ricorda Denise Quattrocchi giovane cinisellese scomparsa nel 2011.

Denise nasce a Bollate il 18 maggio 1990. Vive a Cinisello Balsamo con mamma Sonia e papà Enzo. È una bambina bellissima, dolce, con i caratteristici occhi a mandorla che la fanno assomigliare ad una “cinesina”.

Con il suo triciclo gira per il cortile di casa e si fa conoscere tra i vicini e per le vie del quartiere. Dopo qualche anno nasce Omar, a cui sarà sempre particolarmente legata. Iniziano le elementari e Denise comincia a coltivare la sua grande passione: la danza.

Ha tanta voglia di danzare; la grazia e l’eleganza del suo movimento sono inconfondibili e tra le più giovani allieve entra a far parte del corpo di ballo della “Scuola Danza Primavera”. Intanto Omar cresce e inizia a giocare a calcio in diverse società tra le quali l’A.C. Cinisellese; lei non perde nessuna partita e segue suo fratello attenta e premurosa, da cui il legame con i campi da calcio. Denise è grande ormai, frequenta il liceo, si impegna in oratorio, esce con gli amici e il fidanzato, è giudiziosa, sa sempre qual è il momento giusto per intervenire e qual è il consiglio più adatto da dare. Nel febbraio del 2011 scopre di avere un tumore al polmone. Lei non si scoraggia, lotta, combatte, si aggrappa alla vita come la cosa più preziosa che ha e in cui crede.

La malattia rafforza in lei il desiderio di diventare una dottoressa, una pediatra. Dopo sei mesi, è volata in cielo, ma la sua anima vivrà per sempre nel cuore di chi l’ha incontrata sul suo cammino.

Chi è l’Associazione “Amici di Denise”?

L’Associazione “Amici di Denise” è costituita da amici e amiche di Denise capitanati da “mamma Sonia”.

Dopo la sua scomparsa, fin da subito amici e conoscenti hanno manifestato il desiderio di creare un gruppo di lavoro stabile gli “Amici di Denise” appunto con l’obiettivo di far conoscere la sua storia e mantenere vivo il suo ricordo.

Nel 2016 il gruppo “Amici di Denise” è diventata associazione di volontariato. L’associazione opera in ambito socio – sportivo coerentemente all’indole di Denise, sportiva fin da piccola e dedita al mondo del ballo e della danza, da cui il “motto” “Lo sport è vita”.