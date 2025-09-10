“Amici&Voci” perde la sua Lorella

“Amici&Voci” piange una delle sue storiche componenti. Nello scorso fine settimana si è spenta Lorella Molin, classe 1958.

Figura fondamentale per l’associazione di Vimercate

Nel noto e apprezzato gruppo canoro di Vimercate da oltre vent’anni, non si era tirata indietro anche quando la malattia non le aveva più consentito di continuare a cantare, diventando anche e soprattutto un punto di riferimento organizzativo e in particolare per i rapporti con le istituzioni. Ed era stata parte attiva nel Consiglio direttivo soprattutto per quanto riguarda l’adeguamento alle norme legislative, succedutesi negli anni, che regolano gli statuti, i regolamenti ed i rapporti con la pubblica amministrazione delle associazioni del terzo settore. Ha avuto un ruolo importante e prezioso anche nella preparazione delle scenografie degli ultimi spettacoli.

Il cordoglio degli amici del gruppo canoro

“E’ con profondo dolore che comunichiamo la scomparsa della nostra corista e amica Lorella – hanno scritto sul loro profilo social i componenti di “Amici&Voci” – Precisa, attenta, instancabile nel supervisionare e guidare, capace di cogliere ogni dettaglio e di non lasciare nulla al caso; una presenza fondamentale per Amici&Voci, contribuendo in modo decisivo a renderlo ciò che è oggi anche a livello istituzionale. Una persona preparata, sempre sul pezzo, con la passione e la dedizione che l’hanno resa un punto di riferimento per tutti noi. Il suo ricordo continuerà a vivere nelle nostre voci e nei nostri cuori”.

Il presidente: “Hai lasciato segni concreti, che daranno forza al nostro progetto”

Toccanti anche le parole del presidente, Amedeo Cantù, lette durante le esequie, officiate lunedì 8 settembre nella chiesa di Oreno di Vimercate:

“Cara Lorella, oggi siamo qui con il cuore che fa fatica a reggere l’assenza, ma anche con la gratitudine di aver condiviso con te un pezzo di cammino. Grazie per come sei stata: precisa, attenta, instancabile, capace di cogliere ogni dettaglio e di non lasciare nulla al caso. A volte un po’ maestrina, è vero, ma era il tuo modo di prenderti cura, di far crescere, di far sì che tutto fosse fatto con amore e responsabilità. Per Amici&Voci sei stata una presenza fondamentale: il tuo contributo ha lasciato segni concreti, che ancora oggi e domani daranno forza al nostro progetto. Ci hai insegnato che la missione non è fatta di parole, ma di scelte quotidiane, di attenzione agli ultimi, di generosità senza clamore… Celebriamo la tua luce, il tuo modo di esserci, il tuo cuore libero che non ha mai smesso di battere insieme al nostro”.

Lascia il marito e due figli

Lorella Molin lascia il marito Germano e due figli.