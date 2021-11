Amministrazione comunale e associazioni a confronto sul tema della sicurezza

Amministrazione comunale e associazioni di Mezzago a confronto sul tema della sicurezza. Interessante iniziativa andata in scena giovedì sera, 18 novembre 2021, in Sala civica.

Amministrazione comunale e associazioni uniti per la sicurezza. Questa la tematica centrale di un incontro molto partecipato, andato in scena giovedì in Sala civica a Mezzago. Il sindaco Massimiliano Rivabeni e l'Ufficio tecnico del Comune (rappresentanto dall'architetto Giovanni Colnaghi) hanno incontrato le associazioni del territorio: al centro della serata il tema della condivisione delle norme in materia di organizzazione di manifestazioni, feste, ecc…

"Un “cambio di passo” all’insegna della sicurezza, per i partecipanti alle manifestazioni ma anche per gli organizzatori - spiega il sindaco Massimiliano Rivabeni - Nelle linee guida presentate sono raccolte e sintetizzate tutte le norme in materia, per permettere alle associazioni di organizzare i propri eventi in modo consapevole. Gli eventi degli ultimi anni, dai fatti di Torino all’emergenza Covid hanno reso sempre più attuale la necessità di organizzare in modo corretto e puntuale manifestazioni ed eventi con la conseguente necessità per le associazioni di appoggiarsi a professionisti per l’espletamento delle pratiche. Come Amministrazione comunale andare incontro alle associazioni riservando risorse proprio per condividere oneri di sicurezza organizzativa che altrimenti rischierebbero di soffocare la preziosa attività associativa e le relative attività ricreative e culturali sul territorio".