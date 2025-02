Autostrade per l'Italia ha comunicato oggi, giovedì 27 febbraio che sulla A4 Milano-Brescia ha preso il via, proprio questa mattina, la seconda fase dei lavori relativi alla riqualifica dell’impalcato del ponte sul torrente Molgora, nel tratto compreso tra Agrate Brianza e l’allacciamento con la A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano.

Ammodernamento del ponte tra Agrate e la Tangenziale esterna: al via la seconda fase dei lavori

Il cronoprogramma delle attività̀, condiviso con gli Enti Locali, prevede in questa fase il completamento della riqualifica dell’impalcato del ponte sul torrente Molgora.

Durante tutto il periodo delle lavorazioni, il cui termine è previsto entro la metà del mese di giugno, verranno garantite quattro corsie in entrambi i sensi di marcia.

La Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia ha previsto uno specifico potenziamento del servizio di assistenza, dei presidi alla segnaletica di cantiere e delle squadre di intervento per il soccorso meccanico che saranno presenti nei pressi del cantiere.