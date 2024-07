Dopo i lavori dello scorso anno, che avevano interessato la parte Ovest di via Friuli, è in partenza a Cesano Maderno la seconda (e ultima) tranche dell'intervento di BrianzAcque, finanziato dal PNRR, per la riduzione delle perdite idriche.

Ammodernamento della rete idrica: a Cesano al via l'ultima tranche di lavori

Il nuovo intervento coinvolgerà un tratto del centralissimo Corso Roma (da incrocio con via Don Pogliani a incrocio con via Caravaggio), e le vie Don Angelo Pogliani, Arrigo Boito, Donato Bramante (nel tratto dall’incrocio con via Don Pogliani all’incrocio con via Boito), Donatello (nel tratto dall’incrocio con via Battisti all’incrocio con via Don Pogliani ed il tratto dall’incrocio con via Boito all’incrocio con via Scarlatti), Vivaldi (dall’incrocio con via Donatello fino alla fine della via lato Ovest, verso Ferrovia), Scarlatti. La cantierizzazione dell’area d’intervento su Corso Roma è stata avviata oggi ed i lavori entreranno nel vivo a metà settimana.

I lavori dureranno sei mesi

Le vecchie condutture, soggette a ingenti perdite e non più idonee a garantire ai cittadini un servizio efficiente e di qualità saranno dismesse e sostituite con tubazioni di nuova generazione. Per questa tranche, si tratta di ricostruire oltre 1,6 Km di acquedotto. Un’operazione che, si stima, consentirà di evitare la dispersione di 45,70 metri cubi di acqua al giorno pari a più di 16,6 mila metri cubi all’anno. Secondo i calcoli del settore progettazione e pianificazione di BrianzAcque, i lavori avranno una durata di circa sei mesi e un costo di oltre 943 mila euro. Per effettuare la sostituzione del “segmento” di rete, il settore progettazione e pianificazione della local utility dell’acqua pubblica, impiegherà la classica tecnica dello scavo a cielo aperto.

Modifiche alla circolazione

In accordo con l’Amministrazione comunale e la Polizia Locale, durante i lavori si prevede l’istituzione di sensi unici o chiusura a tratti delle strade, con viabilità alternativa definita con l’ausilio della Polizia Locale. Portato a termine l’intervento, BrianzAcque provvederà al riallaccio di tutte le utenze servite.