Anc Varedo in lutto per la volontaria altruista e sempre presente. Rita Giordano aveva 59 anni. Nell’associazione era amica di tutti: «Nei nostri cuori avrai sempre un posto speciale»

Addio alla volontaria

Anche se abitava a Varedo solo da quattro anni, grazie al suo impegno nel volontariato è presto diventata parte integrante della comunità. La sezione varedese dell’Associazione Nazionale Carabinieri è in lutto per la scomparsa di Rita Giordano, da due anni volontaria nel gruppo dedicato alla protezione civile. Aveva 59 anni.

Due anni fa l'ingresso nell'associazione

Rita era originaria di Canicattì, in Sicilia, ma abitava in Lombardia da decenni. A Milano era arrivata appena 18enne e lavorava in un’agenzia immobiliare. Quattro anni fa si è trasferita Varedo e nel 2022 ha deciso di dedicarsi al volontariato nella stessa associazione del suo compagno, Gianluca Leggio, coordinatore dei volontari dell’Anc di Varedo.

Esempio di altruismo e generosità

L’esempio di altruismo e generosità di Rita ha aiutato la sezione a crescere:

«Nei nostri cuori tu avrai sempre un posto speciale - sono le parole dei volontari e del presidente Giuseppe Iannello - La tua dolcezza ed i tuoi esempi ci daranno la forza per continuare, anche a nome tuo, la nostra missione sicuri che anche da un’altra dimensione ci seguirai e saprai ispirarci. Lasci un vuoto incolmabile ma ti avremo vicina nella nostra quotidianità ed in ogni cosa che anche nel tuo ricordo faremo».

Le esequie della volontaria saranno celebrate sabato 24 agosto alle 9 in chiesa parrocchiale Santi Pietro e Paolo a Varedo.