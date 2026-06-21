Anche a Monza e in Brianza sciopero e presidio in Amazon

Lo sciopero
Tra le rivendicazioni anche la tutela dei lavoratori nelle aziende in appalto che cessano l’attività senza corrispondere spettanze, Tfr e contributi ai fondi di previdenza integrativa, oltre alla richiesta di porre fine agli addebiti ritenuti impropri per danni ai mezzi aziendali.
Lo sciopero sarà accompagnato da presìdi davanti alle stazioni di consegna. In Brianza è previsto un presidio dalle 7 davanti al sito Amazon di Burago di Molgora. La mobilitazione proseguirà anche sabato 27 giugno per i lavoratori che il giorno precedente saranno di riposo. La categoria ha inoltre proclamato lo stato di agitazione con il blocco del lavoro supplementare e straordinario, annunciando ulteriori iniziative di sciopero nelle prossime settimane.