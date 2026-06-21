Protesta

Anche a Monza e in Brianza sciopero e presidio in Amazon

La Filt Cgil ha proclamato per venerdì 26 giugno uno sciopero per gli elevati carichi di lavoro, le contestazioni disciplinari e le differenze retributive

Anche a Monza e in Brianza sciopero e presidio in Amazon

21/06/2026 alle 09:08

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La Filt Cgil ha proclamato per venerdì 26 giugno una giornata di sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nel servizio di consegna per Amazon e la protesta riguarderà anche la Brianza

Lo sciopero

La mobilitazione nasce dalle criticità denunciate dal sindacato riguardo alla saturazione delle rotte, al mancato rispetto degli accordi di secondo livello, alle differenze retributive, agli elevati carichi di lavoro e alle frequenti contestazioni disciplinari ritenute illegittime.

Tra le rivendicazioni anche la tutela dei lavoratori nelle aziende in appalto che cessano l’attività senza corrispondere spettanze, Tfr e contributi ai fondi di previdenza integrativa, oltre alla richiesta di porre fine agli addebiti ritenuti impropri per danni ai mezzi aziendali.

Lo sciopero sarà accompagnato da presìdi davanti alle stazioni di consegna. In Brianza è previsto un presidio dalle 7 davanti al sito Amazon di Burago di Molgora. La mobilitazione proseguirà anche sabato 27 giugno per i lavoratori che il giorno precedente saranno di riposo. La categoria ha inoltre proclamato lo stato di agitazione con il blocco del lavoro supplementare e straordinario, annunciando ulteriori iniziative di sciopero nelle prossime settimane.

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