Anche a Monza e in Brianza sciopero e presidio in Amazon

La Filt Cgil ha proclamato per venerdì 26 giugno uno sciopero per gli elevati carichi di lavoro, le contestazioni disciplinari e le differenze retributive

La Filt Cgil ha proclamato per venerdì 26 giugno una giornata di sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nel servizio di consegna per Amazon e la protesta riguarderà anche la Brianza

Lo sciopero

La mobilitazione nasce dalle criticità denunciate dal sindacato riguardo alla saturazione delle rotte, al mancato rispetto degli accordi di secondo livello, alle differenze retributive, agli elevati carichi di lavoro e alle frequenti contestazioni disciplinari ritenute illegittime.