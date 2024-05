Sono in partenza lunedì 20 maggio a Renate i lavori di BrianzAcque relativi al progetto per l'ammodernamento degli acquedotti, cofinanziato dal Pnrr.

Anche a Renate partono i lavori per ridurre le perdite di acqua potabile

L'obiettivo principale dei lavori, così come negli altri 14 comuni in cui sono state avviate le medesime attività - valore complessivo di 60 milioni di euro di cui 50 finanziati dal Pnrr - è quello di ridurre le perdite di acqua potabile.

A Renate per la precisione, a partire da lunedì prossimo, saranno tre le strade interessate dai cantieri: via Rimembranze (dal cimitero fino all’ incrocio con via Matteotti), via Matteotti e via Cavour (dall’ incrocio con Rimembranze all’intersezione con via Vittorio Emanuele). Circa quattro mesi di lavori per sostituire 869 metri di tubazioni vecchie e ammalorate con un investimento economico di € 578.550 euro.

Stime sulle risorse idriche

Secondo le stime di BrianzAcque, grazie a quest’operazione, si eviterà di mandare dispersi 24,3 metri cubi di risorsa idrica al giorno, pari a circa 8.870 in un anno.

BrianzAcque e l’Amministrazione Comunale stanno lavorando in piena sinergia nell’intento di ridurre l’impatto dei lavori che comporteranno l’istituzione di sensi unici alternati e tracciati di viabilità alternativa. Prevista la chiusura di via Matteotti-Cavour con percorso alternativo transitante da Veduggio. A conclusione lavori, BrianzAcque provvederà al riallaccio di tutte le utenze.

Tra quest’anno e il prossimo, Renate vedrà l’esecuzione di un nuovo step di lavori per il ricambio delle condotte dell’acquedotto che coinvolgerà via Garibaldi fino al confine con il Comune di Besana in Brianza.