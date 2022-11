Nella giornata di ieri, domenica 27 novembre, presso la chiesa di San Michele Arcangelo della frazione di Oreno di Vimercate è stata celebrata la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri, con una messa officiata dal Don Eugenio Calabresi.

Anche a Vimercate celebrata la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma

Presenti alla Santa Messa tutti i comandanti delle cinque stazioni dipendenti, oltre all’Associazione Nazionale Carabinieri della sezione di Vimercate presieduta da Limonta Roberto, al sindaco di Vimercate Francesco Cereda e ad una rappresentanza dei sindaci dei 17 comuni del vimercatese. Durante l’omelia il parroco don Eugenio ha voluto ringraziare i Carabinieri per l’azione costante di controllo e protezione nei confronti della comunità.

Il comandante della Compagnia Carabinieri ha commemorato anche l’81° anniversario della Battaglia di Culqualber, combattuta in Abissinia (Etiopia) dal 6 agosto al 21 novembre 1941 tra italiani e britannici. In quella battaglia il Primo Gruppo Mobilitato dei Carabinieri si immolò quasi al completo e ai pochi sopravvissuti gli avversari tributarono l'onore delle armi.

Oltre a numerose menzioni e decorazioni individuali, per il comportamento tenuto dall'intero reparto alla bandiera dell'Arma dei Carabinieri è stata concessa una medaglia d'oro al valor militare. Inoltre è stata ricordata anche la giornata dell’orfano che dal 1996 rappresenta per i Carabinieri e per l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (Onaomac) un’occasione di concreta vicinanza alle famiglie dei colleghi caduti.