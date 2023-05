L’Inter è in finale di Champions League e anche a Vimercate i tifosi festeggiano questo grande traguardo in attesa della finale, il prossimo 10 giugno, allo stadio Ataturk di Istambul, dove i nerazzurri incontreranno la vincente della partita in programma questa sera tra Manchester City e Real Madrid.

Anche a Vimercate si festeggia la vittoria dell'Inter

Intanto però i tifosi nerazzurri anche in Brianza, si godono il successo di ieri sera a San Siro dove, grazie ad un gol di Lautaro Martinez, l'Inter ha superato il Milan di Pioli, che aveva perso 2-0 la semifinale di andata.

A Vimercate alcuni tifosi nerazzurri hanno appeso striscioni e festeggiato per le strade della città.

Striscioni che in un certo senso sono anche una risposta ai tifosi del Milan che lo scorso anno, in concomitanza con la vittoria dello Scudetto avevano appeso un enorme striscione rossonero sul campanile della chiesa della Beata vergine del Rosario di Vimercate, in piazza Unità d'Italia. Una gesto goliardico e anche una sorta di clamoroso sfottò nei confronti del parroco responsabile della Comunità pastorale, don Mirko Bellora. Il sacerdote, interista sfegatato, abita proprio accanto al Santuario.

Ora gli interisti hanno risposto per le rime!