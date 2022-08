Un presidio costante del territorio ma anche aiuto e vicinanza nei confronti di chi si dovesse trovare in difficoltà in un mese, quello di agosto, in cui la città si svuota.

Anche ad agosto presidio costante in città grazie agli agenti della Polizia locale

A fronte dei tantissimi residenti che si sono recati o stanno per andare in vacanza ce ne sono molti, spesso anziani, che restano in città per tutto il mese. E poi c'è la preoccupazione, per chi parte, di lasciare per tanti giorni la propria casa incustodita.

Ecco allora che a Meda l'Amministrazione comunale ha tenuto a sottolineare come nel corso del mese appena iniziato i controlli da parte delle Forze dell'ordine verranno incrementati, sia lungo le le arterie stradali sia nei parchi cittadini.

“Per tutti”, sottolineano il sindaco Luca Santambrogio e l’assessore alla Polizia Locale Fabio Mariani, “sia un motivo di conforto e di sicurezza sapere che, come del resto lungo tutto l’anno, gli agenti della Polizia Locale garantiranno il costante presidio del territorio assicurando la propria vicinanza a chi avesse una necessità o si trovasse in difficoltà”.

“Nel corso del mese”, evidenzia il comandante Claudio Delpero, “effettueremo infatti maggiori controlli, sia lungo le varie arterie stradali, sia presso i parchi cittadini. Il numero telefonico del Pronto intervento e il nostro indirizzo e mail sono sempre poi a disposizione di chi avesse bisogno della nostra presenza o dei nostri consigli”.

La campagna di comunicazione

Proprio per ricordare questa presenza attiva, 365 giorni all’anno, è stata organizzata una campagna informativa attraverso i vari strumenti di comunicazione istituzionale: la Polizia Locale è sempre a fianco dei Cittadini che hanno emergenze e necessità.