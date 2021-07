Anche Bellusco ha la sua Casetta dell'Acqua

La Casetta dell'Acqua di BrianzAcque arriva anche a Bellusco. La struttura è stata inaugurata questa mattina, mercoledì 28 luglio 2021, dal sindaco Mauro Colombo e dal presidente Enrico Boerci.

Posizionata in piazza Libertà

Piazza Libertà. Questo il luogo scelto per installare la prima Casetta dell'Acqua di Bellusco. La struttura è entrata in funzione questa mattina: realizzata da BrianzAcque in collaborazione con il Comune, è stata inaugurata durante lo svolgimento del mercato settimanale con l’inconfondibile sottofondo del vociare e del via vai delle persone. Tantissimi i belluschesi che hanno seguito l'inaugurazione e hanno ricevuto in omaggio le borracce offerte da BrianzAcque: tra loro anche i bambini del centro estivo, giunti in massa per ritirare il regalo e prendersi un primo assaggio dell'acqua erogata dalla Casetta.

"Sono particolarmente felice di questa inaugurazione, che segna l’esordio dei chioschi dell’acqua a Bellusco - ha dichiarato il presidente di BrianzAcque Enrico Boerci - Si tratta della 78esima Casetta piazzata sul territorio brianzolo. L’obiettivo, condiviso con il Comune, è quello di implementare l’uso dell’acqua pubblica, risorsa preziosa, e di offrire un nuovo servizio alla comunità locale. Le casette non sono solo un avamposto della sostenibilità, ma anche luoghi di ritrovo che favoriscono la socializzazione, un po' come le fontane di una volta".

Molto soddisfatta anche l'Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Mauro Colombo e dal vicesindaco e assessore all'Ambiente Daniele Misani.

"Il posizionamento della Casetta dell’Acqua rientra nelle politiche di sostenibilità che questa Amministrazione e quelle che l'hanno preceduta hanno con costanza perseguito nel corso di questi anni - ha spiegato il primo cittadino - Il posizionamento di fontanelle pubbliche lungo le vie cittadine e i percorsi attorno al paese, gli erogatori installati nelle scuole e le borracce distribuite agli studenti, nonché le campagne di sensibilizzazione sul consumo di acqua del rubinetto, sia perché è più controllata, sia in ottica di riduzione del consumo di plastica e di minori emissioni. L’acqua è un bene di tutti, è buona, controllata, economica e questa iniziativa contribuisce ancor di più ad incentivarne il consumo. Ci piacerebbe poi che questa Casetta assumesse un po' il ruolo che avevano le fonti e le fontane in passato, diventando un luogo di aggregazione per i nostri cittadini".

Le caratteristiche

L’acqua distribuita dalle casette è la stessa a chilometro 0 che esce dal rubinetto, ulteriormente affinata da un sistema di filtrazione a carboni attivi per eliminare eventuali tracce di odori e/o sapori sgradevoli (ad esempio il cloro), senza dispersione delle qualità organolettiche e da un trattamento di sterilizzazione a raggi U.V. che ne migliora ulteriormente le caratteristiche di salubrità. È disponibile 24 ore su 24, 365 giorni l’anno nelle versioni liscia e frizzante, fresca e a temperatura ambiente. I self service di H2O distribuiscono risorsa idrica buona, monitorata e “certificata” da stringenti e puntuali analisi eseguite dai laboratori aziendali con cadenza mensile. È ecosostenibile perché consente di non utilizzare bottiglie di plastica, riducendo l’inquinamento dovuto alla produzione, allo smaltimento e al trasporto su gomma. È economica: di norma, costa 5 centesimi al litro anche se, con l’emergenza pandemica, BrianzAcque l’ha temporaneamente resa gratuita: una misura per andare incontro al territorio e alle comunità locali durante un periodo di crisi sanitaria, che è anche economica e sociale. Per effettuare i prelievi, da qui a qualche settimana, occorrerà però essere in possesso di un’apposita tessera acquistabile a tre euro attraverso un apposito totem la cui collocazione verrà definita in tempi brevi. La card potrà essere utilizzata indifferentemente anche per prelevare dall’intero parco delle Casette presenti sul territorio brianzolo.