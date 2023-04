Anche Busnago ha il suo giovane campione di powerchair, sport per persone con disabilità in cui si utilizzano sedie a rotelle a motore elettrico. Una disciplina, quella del calcio in carrozzina, già molto diffusa in diverse parti d’Europa e che finalmente si sta affacciando anche nel panorama nostrano. Tra le società apripista ci sono ora anche gli "Snakes", meneghini nel nome ma con profonde radici vimercatesi. Tra i fondatori, infatti, c'è anche il busnaghese Riccardo Fabac.

Forte legame con l'Inter

Tra i fondatori della squadra, infatti, c’è anche il busnaghese Andrea Fabac, papà di quel Riccardo Fabac protagonista negli ultimi anni di tante avventure e imprese a sfondo sportivo (realizzate nonostante la forma di Sma, una malattia che colpisce il sistema muscolare e che ne limita enormemente lo sviluppo, di cui è affetto).

"Ricky è un grande amante dello sport, che abbiamo sempre cercato di praticare compatibilmente con le sue condizioni fisiche - racconta Andrea - La sua grande passione però è il calcio e abbiamo cercato di fargliela praticare, superando un altro di quei muri che solo lo sport riesce ad abbattere".

Il primo step è stato quello di contattare l’Inter, società con cui il papà di Ricky è in contatto da diverso tempo. La società nerazzurra ha risposto "presente" con grande entusiasmo, dando così il via al progetto "Snakes Milano".

