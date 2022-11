Anche Carate Brianza ha la sua panchina rossa come simbolo, segno e speranza perché «l’amore vero non lascia lividi».

Carate, inaugurazione con gli studenti

Nella tarda mattinata di venerdì, nel giardinetto accanto al Municipio vecchio, si è tenuta l’inaugurazione della panchina rossa alla presenza degli studenti dell’istituto superiore «Leonardo Da Vinci», delle autorità militari e civili e dei referenti dell’associazione «Cartanima», che ha collaborato con l’Amministrazione comunale alla celebrazione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

L'appello dell'assessore: "Siate uomini veri"

«Siate uomini veri», l’invito rivolto ai tanti ragazzi presenti da parte dell’assessore ai Servizi sociali, Cristina Camesasca - che si è occupata del progetto della panchina rossa raccogliendo lo spunto lanciato in Aula un anno fa dal consigliere del Pd, Federica Baio. Un’invocazione affinché tutte le donne «non si sentano sole nel cercare la strada che porta lontano dalla violenza».

Poi le parole di Francesca, vittima di soprusi di un compagno violento in attesa di giustizia, e quelle di due allievi di terza superiore del «Da Vinci» che hanno ripercorso in classe il tema della violenza sulle donne con un approfondimento sulla vicenda terribile di Mahsa Amini, la ventiduenne curda morta a settembre per le percosse alla testa da parte della polizia morale iraniana durante l'arresto per non aver indossato correttamente il velo islamico.

La panchina rossa, realizzata grazie al contributo generoso di diverse realtà del territorio, è stata scoperta fra gli applausi dei presenti prima delle foto di rito.

A scoprirla, simbolicamente, sono state quattro donne: l’assessore Camesasca, l’assessore ai Lavori pubblici, Barbara Baroncelli e le consigliere comunali Sara Pozzi (Forza Italia) e Federica Baio (Pd).