Anche Gatto Panceri alla festa di compleanno per i 100 anni della trisnonna Ester

Un compleanno da sogno che difficilmente dimenticherà. Grandi festeggiamenti mercoledì sera 19 febbraio 2025 all'agriturismo "La Camilla" di Concorezzo per uno dei volti più conosciuti e apprezzati della città che ha festeggiato il secolo di vita.

Cento candeline, un traguardo da Guinness per l'arzilla concorezzese Ester Viganò, mamma dei fratelli Nino, Riccardo, Massimo e Luca Ruisi. Una famiglia molto conosciuta in città prima per aver portato avanti la storica rivendita "Fillegno" di via Monte Rosa (uno dei primi negozi di grandi dimensioni specializzato nel settore del bricolage e in seguito dei piccoli complementi d’arredo in kit) e successivamente per via della decisione di Massimo Ruisi, una ventina di anni fa, di aprire l'agriturismo "La Camilla".

Cent'anni e una festa con... cento invitati

Nonna Ester nacque a Palmanova, in provincia di Udine ma all'età di cinque anni arrivò in città tant'è che oggi parla solamente il dialetto brianzolo. E' molto attiva e arzilla tant'è che adora preparare piatti prelibati per figli e nipoti. La donna si unì in matrimonio con Gaetano Ruisi. Però quest'ultimo venne a mancare nel 1987.

"Nonna, appena sposata, aiutava nonno Gaetano Ruisi nella sua attività di falegnameria - ha sottolineato la nipote Veronica - E poi ha proseguito il suo impegno in Fillegno insieme ai figli. Diciamo che fino a quando aveva 85 anni lavorava praticamente con loro. Durante la festa che le abbiamo organizzato mercoledì sera in occasione del suo compleanno il sindaco Mauro Capitanio ha chiesto a mia nonna quale fosse l'elisir di lunga vita e lei ha risposto che il segreto che l'ha portata a tagliare il traguardo dei 100 anni è il lavoro che l'ha sempre tenuta in vita".

Tra gli invitati anche Gatto Panceri

La festa organizzata alla Camilla ha visto la presenza di ben 100 ospiti. Tra di loro ovviamente non potevano mancare figli, nipoti, amici, conoscenti, il sindaco e Gatto Panceri. Nonna Ester è sempre stata una sua grande fan e durante la serata il cantante concorezzese le ha dedicato alcune sue canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Le sue note hanno scaldato il cuore degli invitati e soprattutto di nonna Ester.

Oltre a Gatto Panceri c'era anche il tenore Luca Ferro che ha emozionato i presenti con la famosissima "My Way" di Frank Sinatra che ha strappato lacrime a nonna Ester e ai suoi figli.

"100 anni portati benissimo - ha commentato Gatto Panceri sul suo profilo Facebook - Ieri (mercoledì sera, ndr) la signora Ester ha compiuto 100 anni . E’ la mamma di Ruisi Massimo di cui sono amico dai tempi delle scuole medie . Grande cena e bellissima festa nel loro splendido Agriturismo La Camilla a Concorezzo. Presenti tanti amici di Massimo e di Gabriella Bassetti tra cui il sindaco Mauro Capitanio. La signora Ester ha ballato fino a tarda notte".