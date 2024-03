Anche i cani dell'unità cinofila per i controlli della Polizia Locale a Seveso e Meda

Nell'ambito della convenzione stipulata tra le Polizie Locali di Seveso e Meda nel tardo pomeriggio e nella serata di mercoledì 20 marzo è stata effettuata una serie di controlli sul territorio.

Controlli della Polizia Locale a Seveso e Meda

Circa dieci gli operatori coinvolti (due in abiti civili). In loro ausilio i cani dell'unità cinofila di Varese. Sono stati controllati i seguenti punti delle due città: il parchetto di via Brianza a Meda, gli edifici della scuola in disuso di Baruccana (ex Toti) di Seveso, un esercizio pubblico nel centro cittadino di Seveso e l'area antistante la stazione ferroviaria in piazza Mazzini a Seveso.

Un Daspo urbano e cinque violazioni amministrative

In totale sono state controllate 40 persone. Sono state applicate cinque violazioni amministrative ed è stato avviato un procedimento per un Daspo urbano.