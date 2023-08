Anche il Comune di Cesano Maderno fa una stima dei danni del maltempo, che superano i 4 milioni di euro

Il Comune di Cesano Maderno ha trasmesso nelle ultime ore a Regione Lombardia la stima dei danni subiti sul territorio comunale a seguito dei violenti fenomeni metereologici dei giorni scorsi.

La stima dei danni del maltempo a Cesano Maderno supera i 4 milioni di euro

Sono circa duecento le richieste di risarcimento inviate al Comune dai cittadini, per un totale di circa 4,3 milioni di euro, di cui 2,8 milioni ad abitazioni private e 1,5 milioni alle attività economiche e produttive.

L'attività di pronto intervento messe in atto nelle prime ore dell'emergenza ha visto il monitoraggio e la mappatura degli uffici comunali sul territorio, la messa in sicurezza e il ripristino del verde e degli edifici pubblici, delle strade comunali e delle infrastrutture connesse. Le azioni di pronto intervento, effettuate tramite le ditte incaricate, hanno comportato un impegno economico di circa 160 mila euro per il Comune al fine di superare lo stato di emergenza con interventi d’urgenza necessari per il ripristino della viabilità e la fruizione in sicurezza di parchi e giardini pubblici.

Ulteriori danni a Palazzi Storici, Parchi ed edifici pubblici

Gli interventi di ripristino danni, comprese piantumazione di alberi crollati ed interventi di riqualificazione degli edifici ammalorati o comunque danneggiati dal maltempo, stimano un impegno economico di ulteriori 325.000 euro circa.

In questa fase il Comune ha raccolto e veicolato le richieste di rimborso avanzate dai cittadini attraverso il modulo a disposizione, come previsto dalla normativa regionale in materia di calamità naturali. A seguito di questa fase ricognitiva, l’eventuale rimborso è connesso all’assunzione dei provvedimenti di competenza regionale e statele.

Ora si attende il riconoscimento dello stati di calamità naturale da parte del Governo