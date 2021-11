Anche il Comune di Concorezzo si illumina di viola per la Giornata del Prematuro

L'iniziativa

Il sindaco Capitanio "Si tratta certamente di un modo per essere vicini sia ai piccoli neonati che nascono pretermine sia alle loro famiglie".

La facciata del Comune illuminata di viola per sensibilizzare sul tema della prematurità. E' quanto accadrà a Concorezzo domani, 17 novembre, Giornata Mondiale del Prematuro.

Concorezzo, il Comune si illumina di viola per la Giornata mondiale del Prematuro

La facciata del municipio di Concorezzo nella serata di mercoledì 17 novembre sarà illuminata di viola per celebrare la Giornata mondiale del Prematuro. L’Amministrazione comunale ha infatti aderito a questa iniziativa con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sul tema delle nascite premature e sugli aspetti del delicato percorso di vita e crescita dei piccoli nati pretermine e delle loro famiglie.

“Abbiamo accolto con convinzione l’invito ad aderire a questa iniziativa nell’ambito della Giornata mondiale del prematuro- ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio-. Si tratta certamente di un modo per essere vicini sia ai piccoli neonati che nascono pretermine, sia alle loro famiglie che affrontano le difficoltà e il delicato percorso di nascita dei loro piccoli guerrieri”.

Il comune di Concorezzo non sarà il solo ad illuminarsi di viola domani. Anche gli ospedali di Desio, Carate e Vimercate domani sera "cambieranno colore", un'iniziativa che si inserisce in una serie di altre attività che l'Asst Brianza ha pensato proprio in occasione della Giornata Mondiale del Prematuro (LEGGI QUI L'ARTICOLO COMPLETO).