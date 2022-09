Anche il sindaco al torneo di bocce per la raccolta fondi della Croce rossa

Il cuore della "Bocciofila" del Circolo socio ricreativo "L'Unione" di Villasanta batte forte per la solidarietà. E anche quello del sindaco Luca Ornago.

Ieri sera, giovedì 15 settembre, il primo cittadino, come ormai consuetudine da qualche anno, ha abbandonato, solo per qualche ora, il suo ufficio di piazza Martiri per dedicare qualche ora ad una gara di bocce benefica organizzata con lo scopo di raccogliere fondi per il comitato villasantese della Croce Rossa.

Con il sindaco anche gli "Amici della Speranza"

Oltre al sindaco e ai volontari della "Cri", sono scesi sui campi da bocce anche gli "Amici della Speranza, gli ospiti che ogni giorno frequentano il centro socio educativo che si trova in via D’Azeglio a San Fiorano.

Il torneo, ricordiamo, è iniziato martedì sera e ha visto la partecipazione di tantissimi villasantesi. Una bellissima iniziativa all'insegna dell'inclusione e della solidarietà.

Tutte le foto