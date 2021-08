Anche il sindaco di Concorezzo al fianco di Fiorenzo Mandelli

Anche il sindaco di Concorezzo scende in campo al fianco di Fiorenzo Mandelli. Mauro Capitanio ha offerto il suo sostegno allo storico custode del Santuario della Rocchetta dopo le recenti dimissioni dovute a scontro con il parroco di Cornate don Emidio Rota.

Residente a Mezzago, Fiorenzo Mandelli è però un concorezzese doc. E proprio dal suo borgo d'origine è arrivato un ulteriore attestato di stima. E' quello del sindaco Mauro Capitanio, che in passato in più occasione aveva incontrato lo storico custode del Santuario della Rocchetta, al centro di un vero e proprio tam tam mediatico dopo le sue dimissioni.

"Apprendo dai mezzi stampa con profondo dispiacere delle dimissioni dell'amico Fiorenzo Mandelli da custode del Santuario della Madonna della Rocchetta - ha dichiarato il primo cittadino di Concorezzo - Non intervengo sulle dinamiche che hanno portato a questa decisione ma auspico un confronto costruttivo tra la Parrocchia e Fiorenzo che possa sanare le incomprensioni nate sulla gestione. Dopo le dimissioni di Fiorenzo il Santuario è chiuso per i fedeli e per i turisti come accadeva fino al 2006 con una sola apertura annuale. Dal 2006 la passione e l'amore di Fiorenzo per questo luogo hanno permesso a migliaia di visitatori e di scolaresche di accedervi settimanalmente e dal 2009 il Santuario della Madonna della Rocchetta è divenuto tappa del Cammino di Sant'Agostino, pellegrinaggio che tocca 50 santuari mariani in Brianza. Per questo suo impegno, Fiorenzo Mandelli è stato nominato nel 2019 dal presidente Sergio Mattarella Cavaliere al merito della Repubblica. Sono convinto che l'amore per questo luogo potrà sanare tutte le incomprensioni, permettendo a tutti di apprezzarlo e viverlo nuovamente nella quotidianità".