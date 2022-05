Anche il sindaco Gargiulo al flashmob di Anci per ricordare la strage di Capaci

Desio

Il Comune Di Desio ha aderito al flashmob di Anci, esponendo un lenzuolo bianco dal Municipio e rispettando un minuto di silenzio alle 17.57, in ricordo del trentennale dell'anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta. "Una data simbolo nella lotta contro tutte le mafie e a difesa della legalità", come ha scritto il presidente di Anci, Antonio Decaro a tutti i Comuni italiani, invitandoli a partecipare all'iniziativa.

L'eredità morale che ci ha lasciato Falcone

Una ricorrenza che la pandemia non ha cancellato. "Per questo - prosegue Decaro - ho accolto con grande favore la proposta di Maria Falcone, presidente della

Fondazione intitolata a suo fratello Giovanni, di dedicare questa giornata a tutti coloro che, in questi mesi, si sono prodigati, con abnegazione e grande senso del dovere, nella difficile gestione dell'emergenza sanitaria". Un collegamento ideale tra chi ha perso la vita servendo lo Stato per mano della mafia e chi è stato in prima linea a combattere il virus. "E' il modo migliore per far rivivere l’eredità morale e il messaggio di speranza che ci ha lasciato Giovanni Falcone"

Minuto di silenzio in memoria di Falcone

Gargiulo alle 17.57, ora in cui avvenuta la strage di Capaci, si è così ritrovato virtualmente con tutti i colleghi sindaci d'Italia a condividere il minuto di silenzio in memoria di Falcone e dei morti di mafia, indossando la fascia tricolore, "simbolo dell’unità nazionale e dei nostri valori costituzionali". Condividendo le parole di Decaro, "celebrare la Giornata nazionale della legalità nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci significa non solo onorare quelle morti ma anche e soprattutto esaltare quelle vite che, fino all’estremo sacrificio, hanno compiuto il proprio dovere per difendere i valori e i principi fissati nella nostra Costituzione".