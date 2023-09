Una piazza Duomo trasformata per l'occasione in una grande, immensa sala di danza. L'occasione è stata il "Ballo in bianco" che si è tenuto ieri, domenica 10 settembre, nel centro di Milano.

Anche le ballerine di Varedo al "ballo in bianco" in piazza Duomo a Milano

E tra i 2.300 ballerini che, rigorosamente vestiti di bianco, hanno dato appuntamento a Roberto Bolle per la più grande lezione alla sbarra che si sia mai realizzata, c'erano anche le allieve del Centro Studio Danza L'étoile di Varedo. Con grande emozione tutti gli allievi hanno seguito l'etoile della Scala Roberto Bolle, affiancato dalla prima ballerina scaligera Nicoletta Manni.

Oltre duemila allievi hanno avuto il privilegio di vivere questa straordinaria esperienza che tra l'altro è stata trasmessa in diretta da Rai 1. Con loro anche le allieve della scuola varedese, rigorosamente in body e gonnellino bianchi che inaugurano così il nuovo anno scolastico.

L'evento, organizzato da Artedanza Srl in collaborazione con Assodanza Italia, nell’ambito della manifestazione "OnDance", ha visto la partecipazione di ballerini provenienti da tutte le regioni d’Italia, desiderosi di fare parte di questa dichiarazione d’amore collettiva per la danza.