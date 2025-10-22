Anche Regione approva il nuovo accordo sul prolungamento M2: manca ancora il “sì” di Brugherio

Anche Regione Lombardia ha dato l’ok al nuovo accordo per la redazione e il finanziamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica del prolungamento della M2 da Cologno sino a Vimercate passando anche da Carugate e Brugherio. Comune, quest’ultimo, che, come riportano i colleghi di PrimaLaMartesana.it, resta ancora perplesso e rimanda la firma sul documento.

La Giunta regionale dà il via libera al nuovo accordo

Anche da Palazzo Lombardia, lunedì 20 ottobre 2025, è arrivato il via libera per il nuovo progetto del prolungamento della metropolitana verde, che prevede la realizzazione di una linea di metrotranvia leggera che colleghi il capolinea di Cologno Nord con Vimercate, attraversando anche la Martesana nei Comuni di Carugate e Brugherio.

Si tratta di un atto di Giunta che interviene per modificare l’Accordo per la redazione e il finanziamento del ‘Primo Stralcio’ del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica della soluzione di trasporto pubblico Light Rail Transit sulla tratta M2 da Cologno Nord a Vimercate, al fine di valutare una soluzione alternativa di attraversamento delle aree urbanizzate dei Comuni di Brugherio e Carugate

ha spiegato il consigliere regionale della Lega Riccardo Pase

La realizzazione di un nuovo sistema di trasporto pubblico per l’asta Cologno Monzese-Vimercate rappresenta un’opera strategica per il territorio lombardo, per migliorare e rendere più efficienti i collegamenti tra l’area del capolinea della M2, il quadrante nord-est della Città Metropolitana di Milano e l’area est della Provincia di Monza e della Brianza. Regione Lombardia da sempre è attenta alle esigenze dei territori, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi per i cittadini.

Ma Brugherio ancora tergiversa

Il sindaco di Carugate Luca Maggioni ha già sottoscritto il nuovo accordo, approvando l’atto nel quale è stata ufficializzata, e messa chiaramente nero su bianco, anche la seconda ipotesi di tracciato: quella che prevede il passaggio dei binari a ridosso del cimitero nuovo di Brugherio, con l’entrata nel territorio di Carugate a nord, attraversando i campi agricoli del Parco Est delle Cave e bypassando la Tangenziale Est all’altezza di via della Galeazza e della Cgt, a ridosso della quale sarebbe quindi prevista l’unica fermata carugatese della Lrt, per proseguire poi verso Agrate Brianza, Concorezzo e Vimercate.

Diverso discorso, invece, per Roberto Assi e l’Amministrazione di Brugherio che, sulla questione, ha scelto una linea più attendista annunciando di voler fare valutazioni più attente con la maggioranza e scegliere la linea politica migliore da seguire.