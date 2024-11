«Giochi nuovi ma degrado e piccioni come prima». Sotto accusa ancora una volta è il parchetto di via Volta a Desio.

Ancora giochi sporchi e bivacchi al parco di via Volta

Isotta Como, che si definisce «una residente attiva e amante di Desio», durante una delle «passeggiate civiche», per segnalare le criticità della città, ha puntato l’attenzione sull’area verde di via Volta, raccogliendo le lamentele di alcuni residenti e di alcune mamme che portano i bambini al parco giochi e che già avevano promosso una petizione, evidenziando i problemi dell’area verde.

«Sono stati sostituiti i giochi danneggiati, ammalorati e sporchi. Un’ottima cosa, con un intervento costato 70mila euro. Ora, però, i problemi non sono del tutto risolti perché va segnalata la presenza di numerosi piccioni che sporcano con le loro deiezioni l'area frequentata da bambini e mamme. Se non si pone rimedio al problema anche questi giochi nuovi subiranno probabilmente la stessa sorte dei precedenti», commenta.

I residenti e le mamme chiedono anche «una maggiore vigilanza e la messa in atto di soluzioni per allontanare i piccioni che sporcano l'area, oltre a misure per aumentare la sicurezza della zona, perché ancora si trovano bottiglie e segnali di bivacchi, ma anche rifiuti».

Le mamme, tra l’altro, in previsione dei lavori di sistemazione, avevano sottoposto alcune proposte all'Amministrazione «per apportare delle migliorie funzionali e strutturali al parchetto ma non sono state prese in considerazione. Una di queste – fa presente Isotta Como - riguardava la raccolta differenziata. In quell'area vengono abbandonate soprattutto bottiglie di vetro che rischiano di andare in frantumi e rappresentano un pericolo per i bambini. Era anche stata suggerita l’introduzione di giochi diversi da quelli installati che facilitano e promuovono inclusione e partecipazione».

Pertanto, mette in evidenza, «per una vera riqualificazione, se non si vogliono sprecare risorse preziose, sarebbe opportuno ascoltare la voce e le proposte di chi in quella zona ci abita e di chi quella zona la frequenta e la utilizza». Le mamme, promotrici della petizioni e che da tempo si stanno interessando all’area giochi, hanno anche loro qualcosa da dire all’Amministrazione: «Abbiamo incontrato l'assessore Villa e fatto proposte concrete nel tentativo di poter co-progettare il parco, ma è stato un incontro di facciata perché hanno fatto ciò che già avevano deciso e, soprattutto, non risolvono i problemi più importanti: la manutenzione, la sicurezza, l'igiene».

I residenti sollecitano infine «un maggiore controllo in questo parchetto, non solo per la cura dei giochi, ma per la frequente presenza di persone che vi bivaccano con alcolici in mano e ubriachi». Da qui il suggerimento di recintare l’area giochi.