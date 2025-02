Ancora lavori notturni sulla A4: modifiche alla viabilità tra giovedì e sabato

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia e per lavori di pavimentazione, sono in programma alcune chiusure notturne nei prossimi giorni.

Ancora lavori notturni sulla A4

Comne comunicato da Autostrade per l'Italia dalle 21:00 di giovedì 13 alle 5:00 di venerdì 14 febbraio, sono previsti dei provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Milano Viale Certosa, verso Milano/Torino.

Si precisa che lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Milano/Torino e Brescia/Venezia.

L'area di servizio "Novate nord", situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un'ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, proseguire seguendo le indicazioni per la A8 Milano-Varese, in direzione di Varese, o per la A4 Torino Trieste in direzione di Torino, lungo la A52 Tangenziale nord;

per la chiusura dell'entrata di Cormano, verso Milano: Milano Viale Certosa;

per la chiusura dell'entrata di Cormano, verso Brescia: Monza.

Chiusa per una notte la stazione di Cavenago

Inoltre, sempre sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di venerdì 14 alle 05:00 di sabato 15 febbraio, sarà chiusa la stazione di Cavenago , in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Agrate.