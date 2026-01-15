Ancora un guasto alla caldaia, chiude (di nuovo) la scuola materna

Ancora un guasto alla caldaia. Ancora alla scuola materna “Rodari”. Ancora una chiusura forzata. Anno nuovo, vecchi guai per l’asilo di Usmate Velate, i cui cancelli rimarranno serrati almeno per due giorni: domani, venerdì 16 gennaio, e lunedì 19 gennaio.

Ancora un guasto alla caldaia della materna

Colpa dell’impianto di riscaldamento, dicevamo, che nella giornata di oggi, giovedì 15 gennaio, si è rotto di nuovo. Inizialmente si era pensato a un blocco risolvibile senza dover intervenire in maniera drastica, ma alla fine i tecnici hanno trovato un guasto più serio che ha costretto l’Amministrazione comunale a emettere l’apposita ordinanza di chiusura.

“Non è possibile garantire con continuità il funzionamento dell’impianto di riscaldamento dell’edificio scolastico a causa di sopraggiunti problemi tecnici rilevati dal servizio di manutenzione nella giornata odierna – si legge nel testo – Si ritiene opportuno provvedere, nelle more dell’imminente e già programmata riparazione dell’impianto, alla chiusura della scuola dell’infanzia Rodari nei giorni 16 e 19 gennaio 2026”

Una storia che si ripete

Una volta assunta la decisione, è stato il dirigente scolastico Daniele Gatti a comunicarla alle famiglie coinvolte. Una bella scocciatura per tutti, insomma, soprattutto per i genitori che lavorano e che saranno costretti ai salti mortali per trovare una soluzione ad un problema che diventa ormai puntuale a ogni inverno. Anche lo scorso anno (così come quello prima ancora e così via), sempre nei mesi invernali, si era palesata la stessa criticità: anche in quel caso (non più isolato) il Comune aveva predisposto la chiusura dell’asilo per alcuni giorni al fine di risolvere il guasto.

“Un classico dell’inverno usmatese”

Inutile dire che i genitori non hanno preso bene la situazione, lamentando una scarsa manutenzione del plesso, che a ogni inverno presenta lo stesso tipo di problema. Sul piede di guerra anche l’opposizione di “Usmate Velate Insieme”, che nella serata di giovedì ha diramato un comunicato stampa: