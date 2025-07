Angela, nonna da record: spente 105 candeline

Orenese doc

Lo straordinario compleanno della più anziana della città festeggiato con i famigliari, una pizza e... una birra.

E’, senza alcun dubbio, la più anziana ancora in vita registrata all’anagrafe di Vimercate.

Compleanno da record per nonna Angela

Compleanno da record il 16 luglio scorso per Angela Lavelli. Classe 1920, ha spento ben 105 candeline nella sua casa di Oreno, dove vive.

Nata e cresciuta a Oreno

Nata e cresciuta nel borgo di Vimercate (è forse l’unica persona ancora vivente ad avere sui documenti personali Oreno come luogo nascita, Comune autonomo fino al 1928), da una famiglia di contadini e fabbri, la giovanissima Angela era solita recarsi nel centro di Vimercate, insieme al padre, per vendere attrezzi e strumenti del mestiere agli agricoltori e ad altri mestieranti che frequentavano il mercato il venerdì.

Successivamente trovò occupazione nella storica tessitura di via Galbussera dove rimase fino al 1945, per poi sposarsi con Ambrogio Frigerio.

Per alcuni anni si occupò interamente della cura della sua casa e della sua famiglia. Poi, nei primissimi anni Cinquanta, il cambio di vita. Angela aprì un negozio di casalinghi e giocattoli in via Isonzo che rimase attivo fino al 1962, quando i due coniugi decisero di abbassare le serrande. La neo 105enne tornò ad occuparsi della sua splendida famiglia, restando accanto al marito fino alla sua scomparsa nel 1991.

Legge senza occhiali

Mente lucidissima, nonna Angela trascorre le sue giornate leggendo, rigorosamente senza occhiali, e guardando la tv, senza mai perdere il telegiornale e la Santa Messa. Ad accompagnarla nelle passeggiate un semplice bastone.

Per il 105esimo compleanno una pizza e una birra

E per festeggiare il suo compleanno si è anche concessa una pizza e un boccale di birra al Bloom di Mezzago. I responsabili, appresa, increduli, l’età della cliente, l’hanno subito voluta omaggiare con la maglia nominandola idealmente socia onoraria.

Tra le sorprese anche la torta regalatale per l’importante occasione dagli amici dell’altrettanto storico negozio di alimentari "Passoni", che si trova proprio accanto all’abitazione della 105enne. In settimana anche la messa celebrata nel cortile di casa da don Eugenio Calabresi, responsabile della comunità di Oreno.

La visita di vicesindaco e assessore

Una vita serena, la sua, attorniata dalle figlie Luisa e Vittoria e dai nipoti Luca, Silvia, Davide ed Elisa.

Nella giornata di mercoledì 16 luglio, , giorno del suo compleanno, nonna Angela ha anche ricevuto la visita e gli auguri della vicesindaco di Vimercate, Mariasole Mascia, e dell’assessore Sergio Frigerio.