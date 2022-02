Angelo e Simone vincono a "Cortesie per gli ospiti"

In tv

Con il loro menù a base di pesce hanno conquistato la scrittrice Csaba Dalla Zorza e lo chef Luca Calvani.

Angelo Damiano e Simone Paratico hanno vinto la puntata del format televisivo «Cortesie per gli ospiti» con un menù a base di pesce.

"Cortesie per gli ospiti"

Metti una cena con la scrittrice Csaba Dalla Zorza e lo chef Luca Calvani, giudici di «Cortesie per gli ospiti» per una cena gourmet e il gioco è fatto. Angelo Damiano, conosciuto da tutti con Camillo, con il suo compagno Simone si sono sfidati a colpi di piatti culinari con la coppia Alberto Copler e Nicole. Angelo, cresciuto a Triuggio, ha svolto la sua attività lavorativa nell’agenzia immobiliare di Macherio, con una piccola parentesi a Biassono, per poi rivoluzionare la sua vita e da poco più di due anni si è trasferito in quel di Bergamo, a Treviolo. Nella puntata andata in onda di recente, Angelo e Simone hanno spopolato con il loro menù dal titolo «Conosciamoci» nel programma televisivo di lifestyle, food e interior design. A sfidarli i giovani Alberto e Nicole con il menù «Vi metto al tappeto».

Il menù

«E’ stata una giornata molto piacevole, tutto è nato per gioco. Abbiamo mandato la nostra candidatura lo scorso anno senza grandi speranze poi, a dicembre, la chiamata inaspettata e la registrazione in breve tempo. Csaba è una persona meravigliosa, è molto ironica e divertente. Abbiamo puntato su specialità di mare, in particolare i miei spaghetti alle vongole sono un po' il mio must. Come aperitivo abbiamo proposto una capasanta gratinata su letto di mousse di zafferano, il tonno alla carlofortina per concludere con la cheesecake. E’ quello che prepariamo quando ospitiamo gli amici a cena. Entrambi siamo appassionati di cucina, si è creato un bel clima tanto che si è instaurato subito un feeling con la nostra coppia di avversari» hanno commentato i protagonisti.

