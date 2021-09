Angelo Radaelli diventerà diacono, festa in oratorio

La comunità parrocchiale si prepara ad un grande evento sabato 25 settembre: cerimonia solenne in Duomo e poi festa in oratorio per il giovane veranese che sarà ordinato diacono.

Parrocchia

E' in seminario dal 2015 e tra dieci giorni diventerà diacono: Angelo Radaelli, 30 anni, cresciuto in oratorio, si appresta a vivere un momento molto importante della sua vita. Sabato 25 settembre, in Duomo a Milano si svolgerà la solenne cerimonia di ordinazione, un evento molto atteso dalla comunità parrocchiale che si prepara alla festa.

Dopo la celebrazione infatti, è stata organizzata, una grande festa per il giovane veranese all’oratorio.

Il percorso di fede

Radaelli, dopo gli studi e la laurea a Trento in Lettere antiche e una grande passione per la musica lirica, ha scelto di entrare in seminario a Venegono nel 2015, mosso da una profonda fede, per diventare sacerdote.

Il giovane sarebbe dovuto diventare diacono già a settembre dell’anno scorso ma l’ordinazione era stata rinviata di un anno e ora è giunto il grande momento con la cerimonia solenne a Milano.

Il percorso previsto prima di arrivare al sacerdozio, prevede sei anni di studio in seminario e diversi passaggi, quasi tutti già raggiunti da Angelo: la vestizione al terzo anno, il lettorato, l’accolitato, il diaconato e per finire l’ordinazione a prete.