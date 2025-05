Animi infuocati in Consiglio comunale, le opposizioni scendono in piazza

Scenderanno in piazza domani, giovedì 15 maggio, le opposizioni di Villasanta dopo le polemiche scoppiate nel corso dell'ultima seduta di Consiglio comunale andare in scena lunedì sera. Al centro della querelle, un diverbio tra il consigliere di "Io Scelgo Villasanta", Vittorio Cazzaniga, e il sindaco Lorenzo Galli. Diverbio che però è sfociato in uno scontro verbale dai toni molto accesi da parte del primo cittadino.

Animi infuocati in Consiglio comunale

Gli animi si sono accesi nel finale della seduta durante la presentazione, da parte della maggioranza, del regolamento per l'istituzione del Tavolo dei Giovani. Secondo le intenzioni dell'Amministrazione esso sarà un luogo di confronto permanente incentrato sulle Politiche Giovanili locali al quale saranno invitati a partecipare, appunto, i giovani. Ma sulle linee guida per la sua composizione le squadre di minoranza non si sono trovate particolarmente d'accordo a causa dell'eccessiva burocrazia e dei limiti molto stringenti:

"Volevo dire all’assessora Galimberti: lei è professoressa, mi immagino che questa proposta la può immaginare per i suoi peggiori studenti, perché è a quelli che dobbiamo rivolgere questi strumenti - l'intervento del consigliere Cazzaniga - Per cui, io penso in modo diametralmente opposto a voi, perché il tavolo poteva essere un punto di arrivo. Io mi sono occupato di pedagogia, sono stato Scout tutta la vita, ma sono stato anche dirigente di una cooperativa di educazione ambientale, insomma, un po’ l’ho masticata. Probabilmente ci sono delle modalità differenti per innescare dei processi partecipativi, là dove soprattutto non c’è una tradizione, perché qui si sta parlando di una cosa che si sta costruendo da zero. Quindi, io penso che spaventerà tutti. Però attenzione, se poi dovessimo verificare che sono sempre e solo ragazzi riconducibili ad un’area.. vuol dire che lo strumento è stato mal pensato. Quindi, lo monitoreremo. Io credo che si commenti da solo, sarebbe bello proporlo alla cittadinanza per un giudizio. Però, insomma, nonostante tutto auguro il meglio, perché il tema dei ragazzi è più importante delle nostri visioni e delle nostre dispute"

La replica del sindaco

Immediata la replica del sindaco, che però è sfociata in un'accesa e piccata reazione nei confronti del consigliere di opposizione:

"I ragazzi riconducibili ad un’area... Vede che nasce con una mente bacata questo pensiero. Allora, noi chiediamo che i ragazzi vengano liberamente… lei probabilmente piazzerebbe dentro figli e nipoti dei suoi amici, amici, amici… lei farebbe questo, lei farebbe questo e quindi viene a dirlo a noi. A noi non passa per l’anticamera del cervello questo. Si controlli lei. Basta questa cosa, basta. E basta, la prego, la supponenza, basta la supponenza di essere quello superiore a tutti gli altri. Lei è l’architetto, lei è quello superiore a tutti gli altri, che deve sempre andare a spiegare a tutti gli altri come si vive e come si fanno le cose. Basta questa supponenza, basta. Sono mesi che la sopportiamo, basta"

La reazione delle opposizioni

La situazione è presto degenerata. Il consigliere Cazzaniga ha abbandonato l'aula, seguito quasi subito da Gaia Carretta. Fermamente contrari al regolamento, invece, i consiglieri di "Villasanta Civica", Antonio Cambiaghi, Giambattista Pini e Angela Calloni. Che in coda alle polemiche hanno espresso la propria solidarietà ai colleghi ("Il sindaco ha esagerato questa sera", le parole del capogruppo Cambiaghi) e saranno presenti domani, mercoledì alle 17, al presidio promosso proprio da "Io Scelgo" davanti alla sede del Comune in protesta contro il comportamento e le parole del sindaco: