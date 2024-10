«Il suo elisir di lunga è aver sempre vissuto in famiglia». Non hanno dubbi Luisa, Paolo e Maria Turri quando raccontano il segreto della longevità della loro mamma, Anna Galli, che lunedì della settimana scorsa ha festeggiato ben 104 anni. Per l’occasione la bovisiana più anziana ha ricevuto la visita il sindaco Giovanni Sartori in fascia tricolore.

Anna Galli compie 104 anni, è la bovisiana più anziana

Nata a Bovisio Masciago il 7 ottobre 1920, nella vita ha sempre fatto la casalinga. Si è sposata nel bel mezzo della Seconda guerra mondiale, ha cresciuto i tre figli e nel 1979 è rimasta vedova.

«Quando mamma era più giovane ci raccontava come si viveva durante la guerra, le difficoltà che c’erano, i bombardamenti. Di salute sta bene ed è anche molto lucida, le piace leggere di tutto: i libri, le riviste, i giornali. Se è arrivata a questa età è perchè ha sempre vissuto in famiglia, abita con me e mia sorella Maria e fino a pochi anni fa veniva anche in vacanza con noi» ha ricordato il figlio Paolo.

Nonostante l’età, ad Anna non sfugge niente.

«Ha un carattere forte e deciso, in casa comanda ancora lei e vuole sempre che al suo fianco ci sia qualcuno di noi della famiglia - ha continuato Paolo - non è sempre facile ma noi siamo contenti che la mamma sia così, l’importante è che sia in salute, tranquilla e arzilla. Ha anche un buon appetito, mangia di tutto e ha sempre la battuta pronta».

I momenti più felici sono quelli in cui è circondata dai suoi famigliari, soprattutto quando vanno a farle visita i nipoti. Come domenica, giorno in cui ha festeggiato il compleanno con una bella torta con impresso il numero «104». «Avere ancora vicino la mamma, poter chiacchierare con lei e ricordare insieme i momenti della vita non ha prezzo» ha ammesso il figlio. Tanti auguri alla longeva Anna.