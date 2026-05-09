Anniversari di matrimonio, tante storie di unioni felici

Anniversari di matrimonio a Desio, tante storie di unioni felici a San Giorgio. La più lunga dura da sessant’anni. Annamaria Giuliani, 85 anni, e Alessandro Marelli, 88, si sono sposati il 6 giugno 1966. Per la coppia nozze di diamante, che hanno festeggiato nella parrocchia del quartiere insieme alla figlia Daniela. Si sono conosciuti come ci si conosceva una volta: nelle corti, da giovanissimi.

Anniversari di matrimonio: storie e testimonianze

I loro sessant’anni insieme sono una forza della natura, come loro due: “Per me sono come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello – scherza la figlia, che si prende cura dei suoi genitori – I legami più veri si costruiscono con il tempo, con cura reciproca e voglia di camminare uno accanto all’altra”. Nozze di perla per Felice Mariani e Antonella Rametta, 61 e 60 anni, sposati da trenta. “Nel luglio del 1993 ci siamo conosciuti”, ricorda Felice. Per i due è stato “un colpo di fulmine” come pochi se ne vedono.

“I genitori di Antonella gestivano il bar ‘San Giovanni’ in via Carcano, a Desio. Qui, il 17 febbraio 1996, ci siamo sposati”. Prima del matrimonio, lei lavorava come segretaria a Milano, lui gestisce ancora la sua impresa di costruzione del verde nel quartiere. “L’ho convinta a venire a lavorare con me” e hanno messo su famiglia, con due figli che adesso seguono le orme del padre. Mariani è un sangiorgino che ha vissuto l’oratorio, ed è stato anche presidente del suo gruppo sportivo giovanile. Antonella, invece, è madre e moglie, ama cucinare e ricamare.

“Cinque anni fa non sono stato bene, per un male terribile – confessa lui – Mi sono stati tutti vicini. In queste situazioni di difficoltà capisci quanto ti vogliono bene. Antonella, poi, è di gran cuore e sempre positiva. Ho vinto, insomma”.

Una benedizione speciale

Quarant’anni sono trascorsi, invece, per Tiziana Paulon, 63, e Ciro Longobardi, di anni 64, ultimo di otto fratelli. Si sono innamorati dopo una conoscenza in discoteca. Lei tappezziere a Meda, lui metalmeccanico a Cabiate: “Il segreto dei quarant’anni è il rispetto reciproco. Smussare gli angoli nei conflitti, venendosi incontro”. Nozze di corallo (i 35 anni) per Greca Pugliese e Giovanni Gerace, 61 anni e 72, che conservano cari i ricordi della parrocchia. Il marito ha frequentato per anni la casa del parroco, ma un incidente sul lavoro lo ha costretto a casa. Greca ha amato giocare al calcio femminile nel gruppo delle mamme. Nella squadra amatoriale, c’erano anche Monica Pulici, 62, e Laura Cassamagnaga, 63. Anche loro hanno festeggiato gli anniversari con i mariti, Stefano Arienti, 65 anni, e Alberto Monguzzi, 68. Un’amicizia che guarda indietro a quando i figli frequentavano la scuola materna e giocavano a pallone in oratorio. Insieme a loro c’era anche Alessandro, classe 1992, figlio di Marina Spinelli e Roberto Campice, per i quali a ottobre scoccheranno le nozze di smeraldo. 25 anni di matrimonio per Lara Filippelli e Pietro La Greca, Franca Gioia e Massimo Formenti, Morena Bondì e Gaetano Aquilino che hanno ricevuto una benedizione particolare. “È stata un’emozione unica”, hanno detto.