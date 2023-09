Anno scolastico al via, il punto sui lavori estivi nei plessi

Undici gli edifici scolastici di Cesano Maderno interessati dai lavori di manutenzione eseguiti nel corso dell'estate, per un importo totale di circa 270mila euro di investimento, di cui 129mila per le tinteggiature, 107mila per i bagni ed il restante per pulizia canali e pluviali.

Nei diversi edifici e in base a priorità e necessità sono stati eseguiti lavori di tinteggiatura per oltre 4mila metri quadrati, di pulizia dei canali e pluviali con la formazione di nuovi pluviali dove necessario, di risistemazione degli impianti elettrici e idraulici, di risistemazioni di locali comuni e di rifacimento di servizi igienici (6 sono stati già completati e altri 12 saranno ultimati in un secondo momento, in accordo con le direzioni scolastiche).

Queste le scuole interessate dai lavori: Scuola Salvo D’Acquisto, Scuola Mauri in via Sardegna, Scuola Borghi in via Col di Lana, Scuola Sacai presso Salvo D’Acquisto accesso da via Cozzi, Scuola M. L. King via Duca D’Aosta, Scuola Montessori via Riccione, Scuola Gianni Rodari via Stelvio, Scuola Minotti piazza Formenti, Scuola Alessandra Negri via Monte Zebio, Scuola Calastri via San Bernardo, Scuola Galileo Galilei via San Marco.

“In questi mesi si è proceduto ad interventi di manutenzione evidenziati anche dalle direzioni scolastiche con cui l’interlocuzione è costante e che ringrazio per la collaborazione – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Manuel Tarraso - La priorità è stata rivolta soprattutto alla sistemazione di alcuni servizi igienici, che aspettano da diversi anni un ammodernamento e che gli stessi genitori mi hanno evidenziato essere un intervento atteso. Purtroppo i fenomeni di maltempo di questa estate hanno creato problemi anche all’interno dei plessi scolastici che hanno reso necessari interventi urgenti. Inevitabilmente questi interventi urgenti ci hanno costretto a modificare il cronoprogramma stabilito, motivo per cui alcuni lavori sui servizi igienici, per i quali è stata già individuata copertura economica e completato l’affidamento dei lavori all’impresa saranno effettuati successivamente, concordando la tempistica con le dirigenze scolastiche per non interferire con le attività didattiche che stanno per ricominciare. Altri interventi sono programmati e seguiranno il piano delle opere pubbliche destinato all’edilizia scolastica predisposto dall’Amministrazione per i prossimi anni di questo non mancheremo di condividere il percorso con le dirigenze scolastiche come sin ora è avvenuto”.

Il sindaco Gianpiero Bocca ha voluto dedicare agli studenti di Cesano Maderno il proprio saluto e il proprio augurio:

“Desidero rivolgere a tutti gli studenti cesanesi che si apprestano a vivere il nuovo anno scolastico, i migliori auguri dell’Amministrazione comunale e miei personali, per il ritorno tra i banchi. Condividiamo con gli studenti e le loro famiglie l’emozione per questo momento sempre speciale e unico. Per questo motivo sarò lieto di rinnovare la mia presenza in tutte le scuole cittadine durante questa prima settimana di lezioni. Da mercoledì a venerdì, infatti, sarò insieme all’assessora all’Istruzione Rosanna Arnaboldi in visita nelle classi della nostra città, con la fascia tricolore, per testimoniare la vicinanza istituzionale alle ragazze, ai ragazzi, al corpo docenti e ai dirigenti scolastici, con l’auspicio che la collaborazione e l’unità di intenti possano sempre guidare il nostro percorso comune”.

“Sin dal nostro insediamento - ha proseguito il sindaco Bocca - la scuola e gli edifici scolastici hanno rappresentato una priorità. Durante l’estate l’Amministrazione comunale ha realizzato alcuni importanti interventi ed altri sono in programma nei prossimi mesi, per rendere le strutture funzionali, confortevoli, sicure, tecnologiche, nell’ottica di un impegno sempre più ampio e rivolto anche alla sostenibilità ambientale per il miglioramento della qualità degli spazi vissuti quotidianamente dalla comunità scolastica”.