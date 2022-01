Annullata la giornata dedicata ai vaccini per bambini a Verano

Vaccinazioni

Poche iscrizioni per il 5 febbraio. Si cambia data e location

Salta l'open day che il Comune insieme al Policlinico avevano organizzato per sabato 5 febbraio al centro vaccinale di via Dante.

C'è poca adesione

Troppo poche le prenotazioni, da qui la decisione di sospendere la giornata vaccinale che era stata pensata per la fascia d'età dai 5 ai 11 anni e rivolta principalmente ai piccoli del paese. La campagna vaccinale legata ai più piccoli fatica a decollare un po' ovunque. Considerata quindi la bassa adesione riscontrata, sia con le prenotazioni attraverso il sito del Comune sia attraverso il portale della Regione, per la Giornata che era stata prevista per il 5 febbraio, l'Amministrazione con ATS Brianza ha deciso di annullare l’iniziativa.

Fissata una nuova data

Vista l'importanza della campagna vaccinale anche per i bambini, una nuova data e una nuova location sono state scelte per consentire la somministrazione della dose ai piccoli. E' stato infatti organizzato un open day presso l'ospedale di Carate Brianza, domani sabato 29 gennaio dalle 12 alle 19 e domenica 30, dalle 9 alle 19. Non serve prenotare: basterà presentarsi negli orari indicati. Le persone che avevano prenotato il vaccino per i propri figli per il 5 febbraio presso il centro di Verano, verranno contattate.