Anpi in piazza a Limbiate: "Rinnoviamo il nostro impegno antifascista". Domenica presidio informativo e raccolta firme per impedire l'accelerazione del processo di autonomia regionale differenziata

Il gazebo in piazza Della Repubblica

L'Anpi di Limbiate domenica 26 marzo sarà in piazza Della Repubblica (dalle 9,30 alle 12,30) con un presidio informativo per proseguire la campagna di tesseramento 2023 e incontrare la cittadinanza. Contestualmente si celebrerà l'80esimo anniversario dei grandi scioperi che paralizzarono l'Italia contro il fascismo e l'occupante tedesco.

Rinnovo dell'impegno antifascista

Rinnovando l'impegno antifascista, l'Anpi invita a sostenere la battaglia culturale e civile per la Pace, contro il neofascismo, il razzismo, l'omofobia, l'antisemitismo e il revisionismo, a a ritirare la tessera o richiedere l’iscrizione. I cittadini potranno conoscere anche i prossimi impegni come le iniziative per il 25 Aprile e il Viaggio nei Luoghi della Resistenza in programma a maggio. Sarà inoltre possibile firmare la proposta di Legge costituzionale concernente il riconoscimento di particolari forme di Autonomia regionale con l’introduzione di una clausola di supremazia della Legge statale.

Basta stragi nel Mediterraneo

Diamo un segnale forte per il rispetto dell’articolo 10 della Costituzione contro le stragi nel Mediterraneo che sono costate già oltre 25.000 morti, contro ogni forma di violenza e prevaricazione, per l'Italia unita e repubblicana, di sana e robusta Costituzione, per le nuove generazioni: diamo maggiore forza all'Anpi.

La dichiarazione de presidente Rosario Traina