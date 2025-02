Domenica 9 febbraio si è tenuta l'annuale Assemblea della Sezione Anpi di Limbiate. L'incontro, come da programma, è stato aperto da Enrico Rossetti responsabile tesseramento e cassa con una relazione che ha certificato lo stato di buona salute dell'associazione.

Anpi Limbiate, crescono gli iscritti

Il bilancio 2024 si è chiuso con un attivo di 4.085 euro a fronte di 9.450 euro di entrate e 5.371 di uscite. Le entrate sono determinate dalla quota spettante alla Sezione per il tesseramento, dal contributo comunale di 1.500euro (a copertura di Progetti realizzati con il Patrocinio comunale) e dalle donazioni degli iscritti.

Sul fronte del tesseramento si registra il raggiungimento del 100% degli Iscritti dell'anno precedente con un incremento di un ulteriore 10% che porta ad oggi alla cifra di 130 iscritti con la prospettiva di aumentare ancora significativamente.

Affidata al Presidente Rosario Traina la relazione politico-programmatica che ha preso le mosse dagli sviluppi delle guerre in Ucraina e in Palestina ribadendo la posizione dell'ANPI che senza tentennamenti ha condannato l'invasione russa, si è fortemente opposta all'invio di armi per evitare l'intensificazione del conflitto ed ha auspicato una soluzione negoziale.

Stessa condanna è stata espressa verso Hamas, ma niente potrà mai giustificare quanto gli israeliani stanno compiendo verso la popolazione palestinese.

Il programma per l'80esimo anniversario della Liberazione

Dopo un bilancio positivo di quanto fatto nel 2024 è stato presentato il ricco programma che l'ANPI, con il Patrocinio dell'Amministrazione comunale, metterà in cantiere per celebrare l'80° della Liberazione che avrà il suo culmine nel mese di Aprile per concludersi il 25 Maggio con il Viaggio di Storia e Memoria che avrà come meta Fratta Polesine per rendere omaggio a Giacomo Matteotti nel centenario del suo assassinio per mano fascista.

Puntuale e molto apprezzata dai presenti l'intervento del Presidente provinciale ANPI Fulvio Franchini. Molti i punti toccati, dalla grave situazione internazionale a quella nazionale altrettanto preoccupante che vede una compagine governativa che, nella sua leadership, contempla gli eredi del MSI partito fondato dai nostalgici del ventennio fascista.

"Noi - ha affermato Franchini- siamo quelli del 25 Aprile che ci ha dato la libertà e la democrazia di cui usufruiamo da 80 anni, Siamo quelli del 2 Giugno che ci ha data l'Italia repubblicana e la Costituzione ed è bene precisare che senza il 25 Aprile non ci sarebbe stato il 2 Giugno. E siamo anche quelli del 27 gennaio - precisando- che sbaglia chi paragona quel genecidio ai più recenti massacri della popolazione di Gaza. Sono due cose molto diverse", ha puntualizzato Franchini.

La tessera la padre di Luca Attanasio

Nel corso dell'Assemblea è stata consegnata a Salvatore Attanasio la "Tessera Amico ANPI" in segno di vicinanza di tutta l'ANPI provinciale nella sua coraggiosa e instancabile ricerca di Verità e Giustizia per il figlio Luca, l'ambasciatore assassinato in Congo nel febbraio 2023.