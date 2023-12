Anpi Limbiate, nel 2024 tre eventi dedicati ai Fratelli Cervi. Domenica mattina in aula consiliare lo scambio di auguri accompagnato dal CoRosso e presentazione dei prossimi appuntamenti

Scambio d'auguri con il CoRosso

Il 2024 dell'Anpi di Limbiate sarà caratterizzato da tre appuntamenti dedicati ai fratelli Cervi: Viaggio della Memoria, presentazione del libro a loro dedicato e "Pastasciutta Antifascista". I prossimi eventi sono stati presentati domenica mattina in un'aula consiliare gremita, in occasione del tradizionale scambio di auguri natalizi. Il CoRosso, nonostante fosse decimato dall'influenza e da qualche caso di Covid, non ha fatto mancare la sua presenza.

Appuntamenti in calendario per il 2024

Prima del brindisi augurale, il presidente Rosario Traina ha presentato alcuni appuntamenti in calendario per il 2024.

14 Gennaio, "Giornata del tesseramento" appuntamento per rinnovare la Tessera per chi è già iscritto o per richiederla chi intendesse iscriversi.

27 Gennaio, Giorno della Memoria celebrazione presso le Pietre d'inciampo e omaggio, nei Cimiteri Maggiore e Pinzano, ai deportati limbiatesi defunti. Per tutta la settimana iniziative, mostre e conferenze in varie scuole cittadine a cui è stata invitata l'Anpi

4 Febbraio, Aula consiliare Spettacolo multimediale "Un valzer per Rosie, la Shoah delle donne".

18 Febbraio, Assemblea annuale degli iscritti

8 Marzo, Giornata delle donne

25 Aprile, Anniversario della Liberazione, corteo e celebrazioni in piazza del Municipio

26 Aprile, ricordo di Giuseppe Agostoni e Francesco Solari, partigiani limbiatesi fucilati a Lodi dai tedeschi in ritirata il 26 Aprile 1945.

Gli eventi dedicati ai fratelli Cervi

Il Viaggio di Storia e Memoria, quest'anno sarà dedicato ai 7 Fratelli Cervi, si svolgerà nella seconda metà di maggio e sarà preceduto dalla presentazione del libro "I miei Sette padri": "Siamo speranzosi di avere con noi l'autore, Adelmo Cervi" ha auspicato il presidente Traina.

La trilogia dedicata ai Fratelli Cervi sarà conclusa con l'organizzazione della "Pastasciutta Antifascista" in ricordo di quel pranzo, di pastasciutta appunto, offerto dalla Famiglia Cervi a tutti i cittadini di Gattatico alla notizia della caduta del fascismo nel luglio del 1943

Gli ospiti presenti allo scambio di auguri

Fra gli ospiti intervenuti particolare attenzione ha riscosso Salvatore Attanasio, padre di Luca, Ambasciatore assassinato in Congo nel 2021. Successivamente sono intervenuti la vicesindaca Agata Dalò in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, Corrado Mandreoli per ResQ, Gianni Iannantuoni ha presentato il Concorso di poesia e arti figurative dedicato a Luca Attanasio organizzato dalle Acli.

"Particolare emozione ha suscitato l'intervento di Marinella Bollini che ci ha raccontato la vicenda di Tullio Battaglia che nel dicembre del 1944 volle allestire un improvvisato presepe nel Lager di Wiettzendorf in Germania dove era stato deportato - ha raccontato il presidente dell'Anpi - Alla fine della guerra, Tullio tornò a casa e portò con sé il Presepe per donarlo alla Basilica di Sant'Ambrogio, ma nella fretta della partenza smarri il bue. Proprio oggi, a 80 anni di distanza, una delegazione della cittadina tedesca è arrivata a Milano e ne donerà uno nuovo, perchè quel Presepe, finalmente completo, sia segno di Pace e Speranza".

Dopo il brindisi, il CoRosso, davanti a quasi 100 presenti, ha intonato l'immancabile "Bella ciao".