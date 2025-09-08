Il mezzo sarà finanziato grazie a spazi pubblicitari che potranno essere acquistati e che saranno esposti sulla carrozzeria

L’Amministrazione comunale di Seveso ha concesso il patrocinio gratuito all’associazione Anteas (Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà) per la realizzazione del progetto di pubblica utilità “Noi con Voi” grazie al quale verrà messo a disposizione della comunità sevesina un nuovo autoveicolo appositamente allestito e attrezzato con un elevatore per il trasporto di persone con limitate capacità motorie.

Anteas, nuovo veicolo per il trasporto dei più fragili

“Siamo profondamente convinti della rilevante utilità sociale dell’intero progetto che rappresenta uno dei casi più eclatanti in cui la sinergia tra pubblico e privato può produrre tangibili processi di coesione sociale”, ha commentato l’assessore alle Politiche sociali, Michele Zuliani.

Grazie alla Global Mobility System (la società benefit che agisce come partner strategico al servizio di enti pubblici, aziende ed enti del Terzo settore, associazioni e organizzazioni di volontariato sull’intero territorio italiano) la sezione di Seveso di Anteas avrà in comodato gratuito un veicolo appositamente attrezzato che grazie ai suoi volontari utilizzerà per il trasporto a favore di anziani, disabili e per tutti coloro che hanno difficoltà motorie per ragioni fisiche, psichiche, familiari o anche economiche.

La pubblicità sulla carrozzeria

Il veicolo sarà finanziato grazie a spazi pubblicitari che potranno essere acquistati da imprenditori, commercianti e artigiani locali e che saranno esposti sulla carrozzeria. Si potrà insomma abbinare il logo aziendale a un’azione concreta di solidarietà. Nelle prossime settimane gli incaricati della Global Mobility System, muniti di apposito tesserino di riconoscimento e lettera di sostegno e patrocinio del Comune, gireranno in città e nei Comuni limitrofi per presentare il progetto e raccogliere adesioni.