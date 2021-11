Per lavori

Stop al passaggio di veicoli e pedoni nella giornata di sabato 13 novembre.

Chiuderà sabato 13 novembre dalle ore 8.30 alle ore 17.00, e non domenica e lunedì come ufficializzato in un primo momento. Parliamo del Ponte di San Rocco a Vimercate che sabato sarà chiuso al transito dei veicoli e dei pedoni per lavori.

Anticipata la chiusura del Ponte di San Rocco a Vimercate

La chiusura è necessaria per lavori strumentali propedeutici alla progettazione della manutenzione della struttura. Una speciale macchina sarà installata sul manufatto per monitorare e registrare i valori riferiti alle vibrazioni ed effettuerà inoltre misure tecniche. I dati elaborati consentiranno ai tecnici di avere un quadro significativo al fine di individuare il miglior progetto di manutenzione della struttura stessa.

In caso di maltempo la chiusura sarà posticipata a domenica 14 ed eventualmente lunedì 15 novembre.