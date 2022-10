Anziano resta in panne con la gomma bucata, a cambiarla ci pensano i Carabinieri

Aveva bucato una gomma e non riusciva a cambiarla, lo hanno aiutato i Carabinieri.

Anziano resta in panne con la gomma bucata, Carabinieri in soccorso

Nei giorni scorsi i militari del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Desio, durante un servizio di pattugliamento del territorio, sono stati fermati da un pensionato in difficoltà che chiedeva loro dove poteva trovare un gommista, dato che aveva appena forato uno pneumatico.

I militari non ci hanno pensato due volte e sono subito accorsi in suo aiuto: presi gli attrezzi necessari, in pochi minuti hanno sostituito la gomma. La figlia dell’automobilista ha voluto ringraziare pubblicamente i Carabinieri, autori del gesto gentile. Ai ringraziamenti si è unito anche il comandante della Compagnia, il tenente Maurizio Guadalupi.

Le parole del sindaco

Anche il sindaco di Desio, Simone Gargiulo, ha commentato nelle scorse ore l'episodio: "Questo è lo spirito di comunità che ci rende forti. Un grazie agli uomini e alle donne in divisa che svolgono un lavoro fondamentale con dedizione e perseveranza per il nostro territorio".