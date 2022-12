Apa Confartigianato Carate: "Resistiamo, anche nelle difficoltà"

Momento conviviale in occasione del Natale per Apa Confartigianato di Carate Brianza.

La cena della sezione di Carate Brianza

Una cinquantina di imprenditori riuniti - dopo quattro anni finalmente in presenza - in occasione del prossimo Natale. Si è tenuta ieri sera, giovedì, al ristorante Il Fienile di Briosco la cena degli artigiani che fanno riferimento all’ufficio di Carate di Apa Confartigianato Imprese; un momento conviviale di confronto e relazione, ancor più apprezzato in conseguenza degli anni di forzata rinuncia a occasioni di aggregazione.

Presenti il presidente e il segretario generale dell’associazione, Giovanni Barzaghi ed Enrico Brambilla, accanto a Pier Coscia che guida la sezione locale di Carate con la responsabile Barbara Minotti, il sindaco della città, Luca Veggian, e l’assessore alle Attività Produttive, Fabio Cesana, nonché il presidente della Bcc Carate Brianza, Ruggero Redaelli e numerosi rappresentanti delle associazioni cittadine.

Coscia (Carate Brianza): Periodo difficile per artigiani e micro imprese

"È certamente un periodo duro per gli artigiani e le micro e piccole imprese, se consideriamo il caro energie, i prezzi delle materie prime e la difficoltà a trovare le competenze delle quali abbiamo assoluto bisogno; eppure resistiamo, dimostriamo ancora una volta la determinazione e la voglia di fare e fare bene – spiega il presidente di Apa Confartigianato Imprese, sezione di Carate, – La bellezza e il desiderio dello stare insieme è testimoniato dalla partecipazione vivace alla cena di quest’anno, dalla volontà di tendersi reciprocamente una mano, con Confartigianato a servizio, come e ancor più del solito, delle sue imprese. Il tempo non sfilaccia rapporti di questa intensità, anzi, per paradosso li rafforza, come testimonia anche la presenza attenta dell’Amministrazione comunale con il sindaco e l'assessore Cesana, nonché di molte altre realtà cittadine, in spirito di totale collaborazione”.