Apa Confartigianato fa tappa in tre aziende di Vimercate

Continua il tour di Apa Confartigianato Milano Monza e Brianza nelle aziende del territorio. Dopo le visite nei comuni di Milano, Monza, Meda, Carate Brianza e Cesano Maderno, l’associazione di categoria degli artigiani fa tappa a Vimercate.

Mercoledì 23 giugno i vertici territoriali di Confartigianato hanno incontrato tre imprese del territorio di Vimercate per consegnargli la tessera 2021 e un attestato a loro dedicato.

Perego snc

Tre imprese, tre storie artigiane. Ognuna con la propria storia, il proprio know-how, la propria specificità.

Il tour è partito dalla storica azienda Perego Snc, arrivata alla terza generazione, specializzata nella realizzazione e nelle vendita di oggetti casa.

Qui, le famose pentole in rame, un’eccellenza artigiana presente anche in diverse cucine stellate.

"Il lavoro è cambiato molto negli ultimi anni – spiega il titolare, Paolo Perego – ma resta la passione e l’entusiasmo che ho cercato di trasferire anche ai miei figli e ai miei nipoti. L’eccellenza brianzola è famosa in tutto il mondo e oggi ho avuto l’opportunità di far vedere alla mia associazione come nasce un prodotto e quali step portano alla sua realizzazione".

Carrozzeria Valli

Seconda tappa presso la Carrozzeria Valli. Ad accogliere i vertici di Apa Confartigianato è il titolare Giorgio Valli. "Anche il mondo dell’autoriparazione è un mondo artigiano – spiega – e solo chi è attrezzato e professionale può fare la differenza nel settore".

Tipografia Brembilla

Il tour si è concluso alla tipografia Brembilla Grafica di Paolo Brembilla, una piccola realtà artigiana che ha saputo anticipare i tempi e ora lavora nel settore della grafica, puntando sulla qualità e l’unicità dei prodotti.

"Chi ha detto che nelle piccole imprese non c’è tecnologia? Ci sono casi in cui nelle piccole c’è più innovazione rispetto alle grandi. Noi siamo partiti da zero, intraprendendo un percorso azzardato. Oggi se qualcuno mi chiede se lavoro rispondo “no”: per me la mia professione è passione, divertimento. Ho sempre voglia di venire in ufficio e fare la mia parte".

"Vimercate esprime artigianato di qualità"